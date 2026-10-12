"Походу ми помрем": у Києві спалахнув скандал через зачинене укриття під час ракетного удару

У Києві виник скандал через зачинене укриття / © Associated Press

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У Києві спалахнув скандал через зачинене укриття під час ракетної атаки РФ по столиці. У Мережі публікують відео, як жінка з дітьми біжить до укриття на Оболоні, але воно виявилося зачиненим.

Дорогою діти перелякано вигукують: «Походу ми помрем». Жінка їх заспокоює, що все буде добре. Але вже біля укриття й вона не стримує емоцій і слів, бо укриття виявилося зачиненим.

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За однією з версій, укриття на вулиці Прирічній, 9 було зачиненим через відсутність електроенергії. Місцеві мешканці повідомляють, що під час ракетної атаки РФ (10 жовтня) укриття були зачинені на проспекті Івасюка, 1, проспекті Оболонському, 16, проспекті Івасюка, 17А, вулиці Героїв Дніпра, 16Б та на інших локаціях району.

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Громадяни запитують, чому замки на укриттях не підключено до безперебійного живлення, адже під загрозою було життя десятків людей, які не змогли потрапити до сховищ.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що укриття на Прирічній, 9 було зачиненим, але чому його не відкрили, радять запитати у керівної компанії Оболонського району.

Щойно стало відомо про інцидент, на місце виїхали представники департаменту і укриття на той момент було відчиненим. «Чому було закритим укриття, варто поцікавитися у керівної компанії. Сумнівно, що воно було зачиненим через відсутність електроенергії. У такому разі двері мають залишатися відчиненими. Ймовірно, що була якась інша причина, коли люди користувалися дверима, на моніторі світиться панель, тобто версія про відсутність світла під питанням», — пояснюють ТСН.ua у департаменті.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) кажуть, що їхня позиція принципова і незмінна. «Доступ до укриттів під час повітряної тривоги має бути безперешкодним для всіх. Якщо ж подібні факти трапляються або захисна споруда зачинена, є чіткий алгоритм дій. Необхідно одразу звертатися до Національної поліції для фіксації порушення, після чого вже визначається причина, чому воно (укриття) закрите», — повідомили ТСН.ua в КМВА.

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Відомо, що люди, які не могли потрапити до укриття під час ракетної небезпеки, так і зробили: звернулися до поліції про адміністративне порушення. Коли на місце (Прирічна, 9) прибули поліцейські, люди вже були в укритті. На місце прийшла консьєржка і відчинила двері.

«За інформацією поліцейських, на момент прибуття за викликом — двері були вже відчинені і заявниця перебувала всередині. Поспілкувавшись із нею, було встановлено, що після того, як жінці не вдалось відчинити вхід, слідом спустилась інша мешканка, яка набрала код на цих дверях в укриття і вони відчинились», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

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