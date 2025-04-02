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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Похолодання шокувало українців: якою буде погода 2 квітня та до кінця місяця

Весна не поспішає тішити теплом: 2 квітня синоптики обіцяють дощі та холодний вітер. Коли нарешті потеплішає?

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Похолодання в Україні

Похолодання в Україні / © ТСН

Квітень в Україні розпочався із дощів. Та яку б погоду не приніс цей місяць, синоптики однаковоназивають його найкращим у році. Чому?

А ще про те, коли перестане дощити, вигляне сонце і якою буде погода 2 квітня — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Погода 2 квітня

Квітень зустрів українців дощами, що власне і не дуже зміниться 2 числа. Практично повсюди будуть дощі, від невеликих до помірних. Хіба що в західних областях у другій половині дня середи опади припиняться. Такий прогноз у себе в телеграмі оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

Також вона зазначає, що на півночі та заході 2 квітня очікується сильний вітер північних напрямків, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря високою передбачається у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині: там вдень буде до +14+19 градусів. У центральних областях протягом дня +10+14 градусів, а ось на Вінниччині лише +7+11 градусів. У західній частині переважно холодно, +9+12 градусів. Проте приємно здивують Волинь та Рівненщина: там буде теплий острівець до +12+16 градусів. Найхолоднішими очікуються північні області: вдень лише +7+9 градусів.

Погода у Києві 2 квітня

У Києві 2 квітня очікується волога погода з періодичним дощем. Уважно — у столиці буде рвучкий сильний вітер та низька температура повітря: вдень до +9 градусів.

Проте ближче до п’ятниці у прохолодних регіонах потеплішає, водночас вже у суботу в західних областях та в неділю, 6 квітня, практично повсюди в Україні пошириться холодна повітряна маса.

Похолодання в Україні

Похолодання наступного тижня посилиться, супроводжуватиметься ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та мокрим снігом. Прогноз — попередній і ще потребуватиме уточнення, зауважує Наталка Діденко. Тому, як завжди, уважно стежимо за щоденним розвитком синоптичної ситуації.

Синоптикиня рекомендує і надалі тримати неподалік товсті домашні штани, фліси, пухові куртки, черевики на товстій підошві, шапки, в автомобілях перевіряти стан гуми, наявність лопат, роботу «двірників», а метеозалежним людям — ретельніше ставитися до здоров`я: «каптопреси», «валідоли», «цитрамони» хай побудуть неподалік.

Погода у квітні та травні

Нагадаємо, що раніше інший народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він зазначив, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки.

Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі зрідка навіть можливий невеликий «мінус», вдень — помірний «плюс». Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади.

За словами Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня.

Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. На опади слід чекати більше в першій декаді, а друга буде «сухою». Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. І хоча його не можна назвати літнім, буде досить тепло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА — ПРОСТО ЖЕСТЬ! Похолодання шокувало українців!

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