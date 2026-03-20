Похорон Філарета: коли відбудеться і якими були останні дні патріарха

Патріарх Філарет давав зворушливі настанови перед смертю, закликаючи до любові та примирення.

Патріарх Філарет / © Associated Press

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, який помер на 98-му році життя. Настоятель Володимирського собору Києва Борис Табачек також розповів про останні дні життя патріарха.

Про це він повідомив у коментарі ТСН.ua.

Дата похорону Філарета

Похорон Філарета може відбутися у неділю, 22 березня.

«Деталі прощання буде вирішувати Священний Синод. До 18.00 20 березня це питання буде вирішено. Скоріш за все, похорон відбудеться на третій день. У Володимирському соборі буде відспівування», — розповів Табачек.

Останні дні життя Філарета

Він додав, що патріарх перебував на лікуванні у медзакладі «Феофанія». Священники з Володимирського собору спілкувалися з Філаретом за два дні до його смерті.

«Він розмовляв, був у доброму гуморі, наставляв. Казав, що треба миритися зі всіма, треба мати любов. Казав, що без вашої молитви піст не є корисним. Коли лікарі запитали у нього про самопочуття, то він їм теж казав про любов, що без любові ніщо не приносить користь. Такими були його останні дні», — розповів настоятель Володимирського собору.

Нагадаємо, патріарх Філарет помер 20 березня у віці 97 років. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зазначив, що причиною смерті стало загострення хронічних хвороб. Він також наголосив на визначальній ролі Філарета в історії українського православ’я, боротьбі за автокефалію та створенні ПЦУ. У Церкві висловили співчуття близьким померлого та закликали вірян до молитви. Деталі прощання обіцяли оприлюднити згодом.

Раніше, 9 березня, Філарета госпіталізували до однієї з київських лікарень через загострення хронічних хвороб.

