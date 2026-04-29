Поховали, а він у полоні: неймовірна історія Богдана Вовка, який “воскрес” після власного похорону

Його поховали, а за кілька днів дізналися, що насправді він у полоні. 34-річний Богдан Вовк пішов служити на початку минулого року. А вже навесні рідних сповістили — військовий загинув. Тіло поховали з почестями у його рідному селі. Але невдовзі місцеві жителі побачили відео, на якому Богдан живий — у полоні. Рідні були раді, але водночас шоковані — бо хто ж тоді похований на місцевому цвинтарі? Тим часом трагедія сталася із молодшим братом воїна — він теж служив, а зараз на межі життя та смерті.

Подробиці розповіла кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

На місці поховання провели ексгумацію

Це кладовище у селі Гуменець. На місці, де був похований військовий Богдан Вовк, вже немає могили та хреста. Два місяці тому фахівці провели ексгумацію, і ДНК-експертиза підтвердила — тут була похована інша людина.

Наталя, двоюрідна сестра: «Мені місцева жителька скинула відео, де було видно, що він в полоні».

Ексгумацію провели саме після ворожої трансляції в мережі. Там було інтерв’ю Богдана — вже після того, як його поховали на батьківщині.

Помилка під час опізнання

34-річний Богдан Вовк мобілізувався на початку 2025-го року. А вже у травні родичів повідомили, що він загинув. Опізнати його просили саме пані Наталю — двоюрідну сестру. Батьки військового давно померли, а рідного брата поруч не було.

Наталя Вовк, двоюрідна сестра: «Коли ми підходили в морг, підʼїхав бус, який з труною забирав тіло, мене на секунду зупинили, чи я готова побачити то, що я побачу. Я попросила працівника ТЦК зробити фотографію і він показав мені. Я однозначно не сказала, що я впевнена, що це він. Ну мені сказали, що готові до такої відповіді».

Чому перед похованням не провели ДНК-експертизу, жінка не розуміє. Коли побачили Богдана на відео — аналіз таки зробили, і збіг не підтвердився. Натомість у базі знайшли справжнє ім’я похованого чоловіка, і його тіло вже забрали рідні. Щодо Богдана, російська сторона підтвердила — він у полоні.

Нова біда: молодший брат у реанімації

Поки Наталя боролася за повернення Богдана, трагедія сталася з його молодшим братом Олегом. 30-річного чоловіка, теж колишнього військового, збила вантажівка на трасі Львів-Меденичі.

Наталя Вовк, двоюрідна сестра: «Він у важкому стані в реанімації перебуває 2 з половиною місяці фактично на межі життя і смерті. Прогнози дуже погані, в нього важка черепно-мозкова травма голови. Збили його вантажівкою».

Водій вантажівки навіть не зупинився, щоб викликати «швидку». Олег лежав на дорозі в темряві, поки його не помітили інші водії.

Василь Мазур, адвокат: «Водій покинув місце події. Мало того, що покинув, він в подальшому замінив собі дзеркало — тим дзеркалом, яким він збив пішохода».

Боротьба за справедливість

Коли водія знайшли, слідство спочатку не побачило складу злочину. Справу закрили, водія відпустили. Лише після вказівки прокуратури розслідування відновили.

Аліна Подрейко, речниця ГУ Нацполіції у Львівській області: «Згідно висновку слідства, у діях водія вантажівки відсутній склад злочину і кримінальне провадження було закрито. Лише згодом надійшла заява про внесення в реєстр за статтею 135 — залишення у небезпеці».

Наталя Вовк переконана: її брат Олег заслуговує на справедливість.

Наталя Вовк, двоюрідна сестра: «Він заслужив справедливого рішення, тому що коли треба — державу він захищав, воював».

Зараз жінка домагається компенсації на лікування Олега і вірить, що він одужає, аби разом зустріти старшого брата з полону.

Історія Назарія Далецького, який «воскрес» після власного похорону

Це не вперше, коли на Львівщині помилково ховають захисників. Нещодавно усіх вразила історія Назарія Далецького.

Український захисник Назар Далецький потрапив до російського полону 2022 року. На початку 2026 року його обміняли. Проте виявилось, що захисника поховали ще 2023 року після помилкового тесту ДНК.

У липні 2025 року звільнений з полону український військовослужбовець повідомив родину, що бачив Назара живим.

У лютому 2026 року селі у селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького.

Згодом Назар розповів, як він побачив власний похорон. Воїн каже, що це були дивні відчуття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РІДНІ ПОХОВАЛИ ВОЇНА, а СУСІДИ ПОБАЧИЛИ ЙОГО НА ВІДЕО з ПОЛОНЕНИМИ! ЗАГАДКОВА історія з ЛЬВІВЩИНИ

