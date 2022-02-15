Поки дивилась телевізор, загинула донька: на Тернопільщині багатодітна матір втратила дитину

На суді жінка провину визнала та просила суворо її не карати.

У Тернопільській області судили багатодітну матір через смерть її дитини. Жінка звинуватили у недогляді за донькою, яка загинула під час пожежі.

Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, матір 10 дітей у липні 2021 року не виконала своїх батьківських обов'язків, через що під час пожежі загинула її маленька донька. Слідство встановило, що жінка дивилась телевізор, поки 5 її дітей купались на ставку в с. Романівка Тернопільської області, інші 4 неповнолітніх грались на подвір'ї будинку. Під час цього спалахнуло підсобне приміщення, в якому була дівчинка.

Проте жінка розповіла рятувальникам, що її дитина перебуває у будинку. Вони ж під час гасіння пожежі знайшли тіло дівчинки.

Жінку звинуватили в порушенні ст. 166 КК України - "злісне невиконання батьками встановлених законом обов`язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки". На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона попросила її суворо не карати. Суд засудив жінку до 2 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. Також вона повинна сплатити 5148 грн за проведення експертиз.

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