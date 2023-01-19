Хто замінить Монастирського: політолог і парламентар назвали прізвища двох ймовірних кандидатів

Після трагічної загибелі в авіакатастрофі очільника МВС Дениса Монастирського постало питання про те, хто очолить одне з ключових силових відомств. Нагадаємо, в структурі цього міністерства перебувають Національна поліція, держприкордонслужба, ДСНС, Нацгвардія, державна міграційна служба, головний сервісний центр МВС.

Як стало відомо ТСН.ua з джерел в Офісі президента, перелік кандидатів на цю посаду буде сформовано найближчим часом.

Своєю чергою, наші джерела в профільному комітеті Верховної Ради схиляються до думки, що одним з вірогідних кандидатів на пост міністра може бути Ігор Клименко – голова Нацполіції, на якого тимчасово покладено виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України. При цьому в Раді підкреслюють, що обрати кандидатів для такого складного відомства зараз є проблемою через те, що міністерству внутрішніх справ підпорядкований цілий пласт правоохоронних органів.

"Вважаю, що Клименко витримає ситуацію на позиції виконуючого обов’язки. Щодо міністра, то має ще політичне значення, тож почекаємо", - повідомило нам джерело в Раді.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що крім кандидатури Ігора Клименка владою може розглядатись ще нинішній голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

"Вже є виконуючий обов’язки – Ігор Клименко. Це кандидат номер один, але є декілька сценаріїв того, як буде розвиватись ситуація. Готової кандидатури немає, тому що сталось надзвичайне та трагічне. Через те, що одночасно загинули міністр та його перший заступник, замінити їх дуже важко, - каже Фесенко. - Президент Зеленський сказав, що це велика втрата для команди. Коли пішов Аваков, була кандидатура Монастирського на заміну. Йому довіряли, він мав необхідний досвід. Війна підтвердила, що рівень керування міністерством був високим".

Як відомо, МВС – складноструктуроване міністерство.

"У кожного підрозділу є свій автономний керівник: у нацполіції, ДСНС, нацгвардії та прикордонників, - продовжує Фесенко. - Вони автономно працюють, система працює нормально. Міністр завжди був координатором, політичним керівником, стратегом, координатором з Офісом президента. Ось в чому головна суть роботи міністра. Хто може бути таким гарним адміністратором та політичним координатором? Думаю, що у нинішнього виконуючого обов’язки може бути певний перехідний період. Скажу для порівняння: наприклад, Василь Малюк (т.в.о. голови СБУ – Ред.). Він теж був призначений в ситуації, коли вже було очевидно, що треба звільнити Баканова. В умовах війни він виконує належним чином свої обов’язки, але, я так розумію, в Офісі (президента – Ред.) вирішили придивитись до того, як він буде працювати. Вирішили не поспішати. Як голова СБУ, так і міністр – це ті фігури, які затверджуються Верховною Радою. Я не виключаю сценарію, коли Клименко може працювати як виконуючий обов’язки. Він пройшов певне кар’єрне зростання в національній поліції. Адміністративні навички у нього є, але, ще раз підкреслюю, що міністр – політична фігура. МВС – складне міністерство, потрібно координувати діяльність декількох великих структур. Плюс в умовах війни ці структури прямо чи опосередковано пов’язані з військовими завданнями. Відповідальність дуже велика. Очільник МВС – це одна з ключових фігур в Кабміні, уряді, яка є на зв’язку з Офісом президента. Я думаю, що зараз виконуючий обов’язки буде проходити перевірку на те, наскільки він буде гарним та ефективним координатором".

Крім цього, політолог не виключає, що міністром може бути призначений інший керівник.

"Ще, за досвідом, може розглядатись керівник профільного комітету Верховної Ради. Маю на увазі Сергія Іонушаса. Подейкують, що свого часу він був кандидатом на посаду генпрокурора. Але я схиляюсь до того, що в умовах війни керівником МВС більше шансів має представник силових структур", - резюмував Фесенко.

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо

У Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа. Через падіння гвинтокрила ДСНС загинуло 14 людей, з них одна дитина. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Фото: Наталії Нагорної / Фото: ТСН.ua

Гвинтокрил летів у відрядження "в одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії", повідомив під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Голова Управління Національної поліціії в Харківській області зазначив, що мав зустріти гвинтокрил на Харківщині.

Близько 8:30 ранку про потужний вибух у Броварах написали місцеві мешканці в Мережі. З'ясувалося, що гвинтокрил ДСНС впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа.

Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович: історія загиблих внаслідок авіакатастрофи в Броварах

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