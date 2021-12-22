Поки камера на експертизі: у Тернополі вдруге поспіль осквернили пам'ятник Бандері

Хто саме опоганив постамент, зараз невідомо.
У Тернополі знову зневажили пам'ятник Степану Бандері. У постамент поцілили яйцем.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 22 грудня.
Це уже другий випадок вандалізму за тиждень. Кілька днів тому цей монумент облили червоною фарбою. Тоді вулична камера спостереження зафіксувала вандала. Копи його знайшли і затримали. Ним виявився 21-річний мешканець Житомира, який приїхав з товаришем-однолітком за триста кілометрів заради наруги над пам'ятником. Парубкам вже оголосили підозру.
А хто кинув у пам'ятник Бандері яйце - невідомо. Копи шукають відео з інших камер спостережень, адже, та, яка зафіксувала факт вандалізму минулого тижня, зараз у них на експертизі.
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