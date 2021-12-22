Поки камера на експертизі: у Тернополі вдруге поспіль осквернили пам'ятник Бандері

Поки камера на експертизі: у Тернополі вдруге поспіль осквернили пам'ятник Бандері

Хто саме опоганив постамент, зараз невідомо.

У Тернополі знову зневажили пам'ятник Степану Бандері. У постамент поцілили яйцем.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 22 грудня.

Також читайте На Рівненщині невідомі вандали розгромили надгробки на цвинтарі (фото)

Це уже другий випадок вандалізму за тиждень. Кілька днів тому цей монумент облили червоною фарбою. Тоді вулична камера спостереження зафіксувала вандала. Копи його знайшли і затримали. Ним виявився 21-річний мешканець Житомира, який приїхав з товаришем-однолітком за триста кілометрів заради наруги над пам'ятником. Парубкам вже оголосили підозру.

А хто кинув у пам'ятник Бандері яйце - невідомо. Копи шукають відео з інших камер спостережень, адже, та, яка зафіксувала факт вандалізму минулого тижня, зараз у них на експертизі.

Читайте також: