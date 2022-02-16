Поки лише обіцянки: чи справді Росія відводить свої війська від українських кордонів

Поки лише обіцянки: чи справді Росія відводить свої війська від українських кордонів

Президент Зеленський зазначив, що жодного переміщення російських військ наші розвідники поки що не спостерігають.

Поки що лише обіцянки, жодної ознаки, що Росія відводитиме від українських кордонів свої війська, наразі немає. Так Володимир Зеленський відреагував на заяви одразу двох країн-сусідів — Росії та Білорусі.

Про це 16 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 18:30.

Сьогодні глава білоруського МЗС заявив, що після 20 лютого на території республіки "не залишиться воєнного потенціалу Російської Федерації — ні солдатів, ані зброї". Саме тоді мають закінчитися навчання "Союзна рішучість-2022".

Також напередодні про відведення військ від українських кордонів заявляла і Росія. На базу, нібито, мали повернути підрозділи двох військових Округів — Західного (він межує з Північчю України) та Південного (це поруч з українським Сходом та Кримом).

Утім, президент Зеленський зазначив, що жодного переміщення наші розвідники поки що не спостерігають. А Україна з міжнародними партнерами хоч і виступає за деескалацію, та повірить у неї, лише коли побачить реальне відведення військ. До того моменту залишається максимально готовою до будь-яких провокацій із боку Росії.

Зеленський заявив, що немає ознак відводу россійских військ від українських кордонів

Напередодні, 15 лютого, у міноборони Росії заявили про завершення низки військових навчань та початок відведення військ.