Поки мати кричала від горя, батько публікував фото у Facebook: подробиці загибелі 11-річного "водія" BMW під Львовом

Батько, який нетверезим посадив сина за кермо, своєї вини не визнає.

У селі Рясна-Руська, що під Львовом,1 липня, близько півночі, сталась ДТП, у якій загинув 11-річний хлопчик. Як з'ясувалось, нетверезий батько пустив за кермо свого сина, а той не впорався з керуванням. Відомо, що покійного звали Денис.

ТСН.ua дізнавався подробиці моторошної аварії.

Повертались із кав'ярні та посадили дитину за кермо

У ніч трагедії 35-річний батько із 11-річним сином та 23-річним власником авто їхали з кав'ярні, яка належить старшому чоловіку. Горе-батько пустив за кермо свого сина, який не впорався з керуванням, через що BMW злетів у кювет. Дитина загинула на місці трагедії, дорослі чоловіки отримали травми. Їхньому життю нічого не загрожує.

За словами свідків, авто у ніч трагедії їхало зі швидкістю понад 100 кілометрів. ТСН також отримала відео з камери спостереження з моментом аварії.

За даними слідства, 35-річний батько та його 23-річний друг пиячили. За кермо вони посадили дитину, яка везла їх додому. Водночас чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію та медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.

"Правоохоронці встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив його батько, який перебував у салоні автомобіля разом з його власником. Дорослі перебували у стані алкогольного сп’яніння", - повідомила речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

zaxid.net

Батько - колишній інспектор ДАІ та капітан міліції, якого звільнили за хабарі

Батьком 11-річного загиблого хлопця виявився колишнім інспектором ДАІ та капітаном міліції. Його в 2015 році звільнили зі служби через хабарі. Після звільнення чоловік відкрив власний бізнес - мав кафе, звідки він із сином та 23-річним чоловіком їхали у ніч трагедії.

ГУ Національної Львівської поліції

Односельці чоловіка розповідають, що він часто конфліктував з людьми, а також сідав нетверезим за кермо та хвалився тим, що навчив свого сина їздити. А от мати дитини була проти того, що її сину дозволяли керувати автомобілем.

Поки мати кричала, батько показував у Facebook, як медики йому мастять синці

Мати та бабуся покійного хлопчика розповіли, що залишили дитину із батьком лише на годину. І навіть, коли сталась ДТП, чоловік нібито не переймався станом сина, а знімав фото та публікував їх в соціальній мережі.

"Він вийшов і пішов до швидкої, щоб його рятували, він навіть не пішов ні до дитини, ні до мене, щоб розрадити. Я кричала, він просто пішов, знімав і кидав у Facebook, як йому синці замазують, а до дитини він навіть не підійшов", - каже мати дитини.

Бабуся 11-річного Дениса розповіла ТСН, що хлопчик був добрим та розумним. У трагедії вона звинувачує його батька.

"Тато вбив свого сина. Посадив за кермо і такий гарний хлопчик загинув", - каже бабуся хлопчика.

Родичі бояться, що батько уникне відповідальності

Сьогодні, 2 липня, Дениса уже поховали у його рідному селі під Львовом. Родичі кажуть, батько своєї вини не визнає. Стверджують, чоловік сам сідав неодноразово за кермо п’яний і часто змушував дитину кермувати. І що дуже пишався тим, що малий рулить сам.

ТСН.ua

Нині рідні бояться, що чоловік уникне відповідальності, бо має зв’язки у правоохоронних органах.

"Дитину посадили за кермо, за чужу машину, темно… Посадили за кермо два п’яних бика, самі сіли позаду. Машина сказали, що 120 їхала, дитинка маленька, ще 12 років не має, не справилася з керуванням. Головне, що це не вперше. Дуже б хотілося, щоб він поніс відповідальність", - каже ТСН родичка хлопчика Оксана Стельмащук.

У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11-річний хлопчик, який загинув за кермом машини часто катав батька.

Новини України: неподалік Львова у ДТП загинув 11-річний хлопчик – хто дозволив йому сісти за кермо

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