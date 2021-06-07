Поки медики рятували чоловіка, його рідні штурмували швидку: в Запоріжжі натовп ромів напав на лікарів

Роми вибачились за свою поведінку. Кажуть, що не могли стримати емоцій через смерть близької людини.

У Запоріжжі натовп ромів намагався розправитися з медиками. Вони звинуватили їх у смерті свого родича. Чоловікові стало зле вдома, під час транспортування до лікарні в пацієнта зупинилося серце. Поки медики проводили реанімацію, карету швидкої штурмували майже півсотні людей, які намагалися влаштувати самосуд.

Про 7 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Люди, які оточили карету швидкої, намагаються увірватися всередину. Медиків рятують поліцейські, які відштовхують найагресивніших нападників. Швидка із пацієнтом не встигла доїхати до лікарні якихось пару кілометрів, коли у чоловіка зупинилось серце.



"У хворого сталася фібриляція шлуночків, зупинка серцевої діяльності, бригада почала проводити реанімаційні заходи. Попередньо висадивши з автомобіля дружину цього пацієнта", - каже завідувач підстанцією ШМД Олександрівського району м. Запоріжжя Анатолій Холоша.

Новини України: у Запоріжжі роми звинуватили медиків у смерті родича і ледь не вчинили самосуд

"Була фізична погроза бригаді, родичі поводили себе не зовсім адекватно, вони погрожували", - каже медична директорка Центру екстреної медичної допомоги Наталія Дорошева.



Більш, ніж пів години медики робили все, щоб запустити серце пацієнта, поки його рідні штурмували реанімобіль. Лікарі згадують, їм заважали працювати, погрожували та постійно намагались увірватися всередину.



Патрульні кажуть, що загалом до них надійшло одразу чотири виклики. Спочатку на 102 зателефонувала фельдшерка швидкої, а потім до поліції ще тричі дзвонили пересічні автомобілісти, які стали свідками того, як агресивний натовп намагається лінчувати медиків.



Спочатку на місце конфлікту виїхали два екіпажі патрульних. Згодом, коли виникла загроза, що їхніх сил не вистачить, поліціянти викликали додаткову допомогу. Захистити медиків змогли лише силами чотирьох екіпажів, бо кількість людей навколо ставала дедалі більшою.



"Реанімаційні заходи тривали впродовж 40 хвилин, і в цей час також під'їжджали люди, які створювали небезпечні умови для роботи медиків", - каже речниця патрульної поліції Запорізької області Катерина Шевченко.



Медики, які надавали допомогу постраждалому, перебувають у важкому стресі. Вони написали заяву у поліцію, проте, оскільки натовп обмежився лише погрозами, найімовірніше, складу злочину за цих обставин не виявлять. Згадувати учорашні події перед камерами бригада медпрацівників не хоче.



"Дуже тяжко психологічно. Там лікарка молода. А там погрози, фото і так далі. Вона прийшла у пригніченому стані та пішла додому, попросившись у відпустку", - каже завідувач підстанцією ШМД Олександрівського району м. Запоріжжя Анатолій Холоша.



Чи вийде дівчина з відпустки, поки невідомо. Медики вкотре просять законодавців посилити кримінальну відповідальність за напади на своїх працівників. Як стало відомо ТСН, сьогодні роми вже вибачились перед лікарями. Мовляв, не могли стримати емоції через втрату близької людини.

Нагадаємо, у Єгипті під час відпочинку ледь не загинув медик з Львова, його врятували колеги.

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