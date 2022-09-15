Поки одні "волонтери" обкрадають українці, інші - працюють по 15 годин на передовій

Волонтери часто ризикують власним життям, аби життя інших стало трохи кращим.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Польське містечко Тарновські Гури з населенням у 60 тисяч надає вагому допомогу Україні. «З бюджету нашого міста було виділено приблизно мільйон злотих, частина цих коштів надав уряд, частина це податки наших мешканців», - каже мер міста.

Він додає, склад продуктів харчування на потреби українців тут запрацював вже на третій день повномасштабного наступу. Тут збирають провізію для біженців, а ще для відправки до України.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

Вже у Києві те, що передали з Польщі, вантажать в буси та везуть на передову. «Ціни рази в три більші, ніж були. Упаковка підгузків для дорослих в супермаркеті коштує 350 грн. В Херсоні 1200», - розповідає волонтер Олександр, який допомагає українцям в окупованому місті.

Це зараз фонду Саші допомогу надсилають з-за кордону, а на початку великої війни волонтери все робили своїми силами. «Тоді знайти тушонки чи гречку - це велика справа була… Хтось міг купити на тисячу гривень, хтось на десять», - розповідає він.

Далі вони оформились офіційно, щоб масштабуватись. Юристи кажуть, саме офіційність – запорука, що допомога з-за кордону таки буде. «Саме до таких організацій із більшим задоволенням йдуть наші закордонні партнери. Саме на благодійні організації більше йде донатів, допомоги», – пояснює адвокат.

Більше того, діяльність благодійників не оподатковуються. «Там надійшов мільйон гривень і всі ці кошти підуть на благодійність», - додає правовик.

«Держава забезпечує і грошове, і обмундирування, продовольство - волонтери допомагають. Це теж елемент перемоги, бо чекати, поки пройде якась процедура закупівель державних, з волонтерами швидше вирішуються», - кажуть військові, який і привезли вантаж волонтери.

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Допоки волонтери доправлять все минає до 15 годин робочого часу. Однак за цю роботу ви необов'язково отримуватимете велику зарплату.

«На утримання теж встановлений максимум - не більше 20% від благодійної допомоги на свої витрати. Зазвичай в Україні не більше 5 % використовують», – каже адвокат.

ЯК НЕ НАТРАПИТИ НА ШАХРАЯ?

Юристи кажуть, контроль благодійних фондів нині мінімальний, перевіряють, якщо є скарги. «Контролювати може податкова, але виключно на предмет дотримання податкового законодавства», - додає правник.

Тому з початком повномасштабного наступу активізувалися шахраї.

«Чоловіки зараз невиїзні, а підстава така, як благодійність - волонтер може виїхати за кордон. Цим користуються багато чоловіків, з цього роблять бізнес», - кажуть експерти.

Та найпоширеніше шахрайство , звичайно, привласнення гуманітарки і коштів. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Аби ваші донати справді комусь допомогли, а не пішли в кишеню волонтеру-перевертню, потрібно перевірити організацію, якій надсилаєте гроші. А ще кожна волонтерська організація відкрито звітує про використані кошти.

ЧИ НЕ ЗНИКНЕ ДОПОМОГА?

Коштів усе менше. «На початку за два дні ми могли зібрати кілька бусів допомоги. То тепер збірка триває кілька тижнів, або й довше», - розповідає волонтерка Сара.

Причина – однакова і в Україні, і за кордоном. « Ми теж відчуваємо війну яка вибухнула в Україні, відчуваємо дуже різкий стрибок цін на енергоносії, а це тягне за собою ріст цін на продукти, побутову хімію, на все», - зазначає волонтер із Польщі.

Тим не менш, розслаблятися зарано. Кожна гривня для справжніх волонтерів – це крок до перемоги.

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