Поки росіяни тримали в підвалі українців, накручували борги в їхніх оселях: люди змушені платити за свої катів

Комунальні борги, які по собі залишили окупанти. Мешканцям звільнених територій надходять платіжки на послуги, якими користувалися не вони, а російські солдати. Вони розселялися по українських домівках і ні в чому собі не відмовляли, йдеться в ТСН.

У руках у Ольги Сизоненко стос листів від постачальників газу, платіжки з боргами і досудові вимоги. Мовляв, не сплатите добровільно - стягнемо через суд. Жінка, як і сотні інших мешканців Ягідного, у перші дні російської окупації потрапила у полон і була у шкільному підвалі, а загарбники оселилися в неї вдома. “Туди зайшло 28 чоловік, вони нас викинули голих-босих , а коли ми вже вийшли 30 числа, почалися приходь ці “листи щастя”, - розповідає Ольга.

У будинку Людмили Кадухи теж жили окупанти і натопили на понад 4 тисячі гривень. Через тиск постачальників послуг родина почала виплачувати борг. Останні 500 гривень за березень минулого року пані Людмила перерахувала минулого місяця. “У нас у мами гіпертонічна хвороба і криз був, ми заплатили, щоб мама не нервувала, бо постійно дзвінки, постійно “заплатіть борг, у вас борг, ми відключимо, подамо на суд”, весь час її тероризували”, - каже Людмила.

Два тижні тому, обурюється Марія Ярема, їй взагалі відрізали газ. Будинок жінки згорів, зимувала у родичів, а навесні повернулася додому, а газової труби біля хати вже немає. Жінка запевняє, що ще у травні 22-го написала заяву, що її хата згоріла під час бойових дій. І, зрозуміло, що за розподіл газу упродовж року не платила, але навіть не думала, що її будинок, точніше те, що від нього залишилося, від’єднають від мережі. “Через такий час відрізані, ну хоч би поцікавився чи ми хочемо, чи ми не хочемо заплатити. Якщо заборгованість за транспортування, то ми б заплатили, у нас там до 60 грн, у нас був котел твердопаливний, економія була”, - розповідає Марія Ярема.

У “Чернігівгазі”, який займається розподілом газу та утримає мережі, кажуть: це поодинокі випадки, коли домоволодіння, в яких знищено будинок, досі отримують платіжки за транспортування газу. “Це може бути тому що ми не отримали про ці пошкодження, від цих людей чи ОВА інформацію і її немає у нас у базі, тому що у 22 році “Чернгівгаз” за розподіл газу провів перерахунки і призупинення нарахувань по 20 тис 167 особових рахункам, це ті які були пошкоджені самі будівлі і газові системи внаслідок бойових дій, або ті, які були приєднані до пошкоджених розподільних мереж і в певний період у них не було газу, вони не могли ним користуватися”, - кажуть в газовій компанії.

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Ольга Вертієнко днями поховала чоловіка. Місяць полону у підвалі дався взнаки. Останню тисячу гривень боргу за газ, спожитий окупантами, вона так і не сплатила. Всі гроші пішли на лікування та похорон. Жінка теж згадує, що в опаленні окупанти собі не відмовляли. “Було не то що тепло, а дихати не було чим. Не економили, от ми економили, ми топили дровами постійно з чоловіком, бо пенсія невелика. Ми зайшли у хату, я думала моя хата злетить так спекотно було”, - розповідає Ольга.

Лише в цій громаді - 76 домогосподарств заборгували понад 180 тисяч гривень за комунальні послуги, якими користувалися не власники обійсть, а російські окупанти. “Довести, що це росіяни напалили - це дуже легко, мої села 10 із 17 були в окупації і кожна людина знає, де жили росіяни і ми можемо це підтвердити довідками, ми їх надавали “Чернігівгазу”. Людям треба допомога з маленькою пенсією і 2-3 тис грн заплатить важко”, - каже голова місцевого ОТГ.

В уряді кажуть, що цю проблему знають і над нею працюють. “Це важливе рішення. Вже є відповідний проєкт постанови. Це питання буде вирішено найближчими тижнями”, - запевняє міністр енергетики України Герман Галущенко.

Урядовці невдовзі обіцяють норму, яка передбачатиме погашення цих боргів.

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