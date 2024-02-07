Поки Трамп блокує військову допомогу Україні, його друг поїхав до Путіна: що відомо про ситуацію в США

Консолідований законопроєкт щодо американського кордону та допомоги партнерам, серед яких Україна не має шансів. Із такою заявою напередодні виступив президент США Джо Байден і назвав винного. Це, за його словами, Дональд Трамп.

Про це повідомляє власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Трамп блокує військову допомогу Україні

Президент Джо Байден вийшов до журналістів у жовто-синій краватці та із прапорцями України і США на лацкані піджака. І настільки відвертим щодо цієї справи він ще не був.

Президент зацитував заголовок статті у The New York Times, який іронічно перефразовує політичне гасло Дональда Трампа: "Насамперед Трамп, другий Путін, третя - Америка". Схоже, що комплексний законопроєкт, який Сенат мав би проголосувати сьогодні, у середу, говорить Байден, не має шансів.

Байден звернувся до Конресу Фото: скрін відео

"Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього з політичної точки зору. Тому навіть, якщо він знає, що це добре для країни, не піде на це. Він радше перетворить це питання на свою зброю, аніж вирішить його. Тож, як мені сказали, упродовж останніх 24 годин він не робив нічого іншого, окрім як звʼязвувався із республіканцями у Палаті представників і Сенаті, погрожував їм і схиляв голосувати проти. І схоже, вони піддаються", - пояснив Байден.

Україна вже отримує менше артилерійських снарядів та засобів ППО, говорить Байден. І намагається присоромити республіканців судом історії та відповідальністю Америки як великої нації. Але все ж таки відмовився відповідати на запитання журналістів, аргументуючи це тим, що переговори мовляв поки тривають. Пообіцяв дати докладну прес-конференцію у четвер.

Республіканці тим часом заперечують, що на них тисне Трамп. Але вже і хній лідер у Сенаті Мітч Макконел підтвердив - спікер Джонсон оголосив їм: закон шансів не має. Допомогу Ізраїлю він хоче ставити на голосування окремо, а от Україну - триматиме у підвішеному стані.

Друг Трампа Карлсон полетів до Путіна

Тим часом ще одна людина, дуже близька до Трампа, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон підтверджував, що Трамп-старший розглядає Карлсона як кандидата у віце-президенти, полетів до Путіна на інтервʼю.

Карлсон / Фото: Getty Images

Він записав звернення на тлі вечірньої Москви, де заявив, що західні журналісти мовляв не говорять із Путіним, бо корумповані. Шоу Карлсона зараз виходить у мережі Х і має мільйонні перегляди. Попри компліментарне ставлення до путіна, Карлсон сказав, що також попросив про інтервʼю і в Зеленського і сподівається його отримати.

У пʼятницю до Вашингтона прилетить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Радник білого дому Джон Кірбі підтвердив- говоритимуть про Україну, Байден поінформує колегу про справи із допомогою і запевнить колегу в особистому намірі вирішити це питання.

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Нагадаємо, Палата представників провалила законопроєкт республіканців щодо допомоги лише Ізраїлю.

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