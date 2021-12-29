Поки Україну засипає снігом і крижаним дощем, до Франції прийшла аномально тепла погода

Поки Україну засипає снігом і крижаним дощем, до Франції прийшла аномально тепла погода

В Україні щонайменше 14 областей другу добу розчищають наслідки хуртовин.

Весняна аномалія прийшла на південь Франції, там зустрічають різдвяні свята з незвичайно теплою погодою. Нині у південній частині країни тримається температура у плюс 15 градусів за Цельсієм.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Якщо це триватиме до Нового року, як прогнозують синоптики, святкова погода може встановити рекорд - вперше від 1947 року. Особливо приємні температури останніми днями тримаються, зокрема, на Лазуровому узбережжі, де не лише по-весняному тепло, а ще й сонячно та обвіває лагідний бриз.

На набережних працюють кіоски з вуличною їжею та навіть дитячі атракціони, а туристів небагато. Тож місцеві насолоджуються теплими передсвятковими днями.

На півдні Франції люди насолоджуються незвичайно теплою погодою | Новини світу

А тим часом в Україні щонайменше 14 областей другу добу розчищають наслідки хуртовин.

На Миколаївщині знеструмило понад 4 десятки населених пунктів і впали десятки дерев. У кількох містах України рясні снігопади завадили приземлитися літакам. У Вінниці автівки завмерли в заторах. У Харкові на дорогах нарахували кілька десятків аварій.

На Кіровоградщині рятувальники усю ніч витягали фури. Хоч снігопад припинився, на дорогах досі буксують вантажівки. На зношеній гумі вони не можуть подолати навіть незначні підйоми. Протягом доби надзвичайники буксирами витягли понад 80 машин. Крім вантажівок, у сніговій каші застрягли 11 легковиків, тролейбус та маршрутний автобус.

У Дніпрі дороги чистять після рясного снігопаду. Маршрутки, які напередодні не могли проїхати кучугурами, сьогодні змогли вийти на рейси. Досі ускладенний рух у Кривому Розі та Новомосковську. У Мережу люди викладають відео, як разом долають наслідки негоди. Один з водіїв причепив до Ниви ковш та чистив ним дорогу. А проїхати тролейбусу допомагав водій позашляховика.

Щонайменше у 14 областях розчищають наслідки хуртовин | Новини України

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