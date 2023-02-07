Поки в Путіна триває війна, він живе, але в нього завершуються можливості для маневру – експерт

Президент Росії Володимир Путін продовжуватиме війну проти України, адже це спосіб збереження його влади, проте в нього завершуються фінансові, ресурсні можливості для маневру.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Він прокоментував тезу ведучої про те, що заяви Росії про переговори з Україною можуть бути просто відволікальним маневром і насправді Путін воюватиме на виснаження, тому що це ще й спосіб збереження його влади.

"Поки в нього (Путіна – ред.) продовжується війна, він живе, це правда. Але заголовок "пів року залишилося" – це не просто так, тому що в нього дійсно завершуються можливості для маневру. В нього можливості для маневру фінансові, ресурсні – це головне", – зауважив Самусь.

"Тобто ось цих 130-140 мільйонів холопів він може використовувати взагалі без проблем, але є проблеми інші. Якщо він втратить взагалі ресурси, то хто з ним буде розмовляти? Ну який товариш Сі буде розмовляти з Путіним чи лідери Індії, інших країн? Якщо Путін на колінах буде просити купити нафту по 10 доларів, не відмовлятися від його атомного енергетичного проєкту. Ердогана він скоро буде просити, адже якщо вводяться зараз санкції (від ЄС – ред.), то Ердогану скажуть: "Давай приєднуйся", – пояснив експерт.

У цьому контексті він нагадав, як минулого тижня в межах запроваджених санкцій російським авіакомпаніям, які виконують рейси на літаках Boeing, закрили доступ до турецьких аеропортів.

"Скоро Путіну будуть ходити і всі підзатильники давати, тому що він реально втрачає... Він взагалі-то втратив 24 лютого, коли він замахнувся на "Я – світовий полюс, я покажу вам, як це робиться". На нього Китай дивився, яка буде реакція, "щоб нам потім, можливо, з Тайванем якось так спробувати". А насправді вийшло ось це: тепер Бахмут у нього – межа мрій, і в нього не вийде це", – розповів Самусь.

Нагадаємо, на початку лютого спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила про нібито готовність держави до мирних переговорів з Україною, але за умови відсутності будь-яких умов з боку Києва.

Військовий експерт та ексрадник ОП Олексій Арестович висловив думку, що Путін планує новий наступ на Україну, щоб завести війну у глухий кут і розпочати переговори після повного захоплення Донеччини та Луганщини.

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