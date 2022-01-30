Поки ветерани АТО/ООС на Буковині марно чекають на отримання землі, місцеві депутати вже стали земельними магнатами

Як ласі шматки "землі для ветеранів АТО/ООС" потрапляють у власність депутатів Чернівецької міськради.

ТСН.Тиждень дізнався, як так сталося, що депутати Чернівецької міської ради раз за разом отримують земельні ділянки у центрі міста, а військовослужбовці, що пройшли крізь пекло війни, роками стоять у мертвій черзі із назвою «земля для ветеранів АТО/ООС» .

Іван Сплавник, відбиваючи атаку російських окупантів у Дебальцево, отримав закриту черепно-мозкову травму і частково втратив зір. У них із дружиною росте донька. 10-річна Софійка має цукровий діабет 2 типу і потребує постійного лікування. Родина Сплавників тулиться на 15 квадратних метрах. І вже 7 років чекають, що одного дня дійде їхня черга отримати землю, яку держава гарантує йому як ветерану АТО. «Ще в 2015 році, коли я лікувався після поранення, моя дружина прийшла у міськраду, пішла в 101 кабінет і написала заяву на отримання земельної ділянки», - розповів в інтерв’ю військовослужбовець Іван Сплавник.

Журналісти ТСН.Тиждень дізналися, що депутати Чернівецької міської ради не можуть назбирати дві третини голосів, щоб виділити землю Івану Сплавнику і його побратимам, що пройшли АТО/ООС. Однак дивним чином ці голоси вдається назбирати, коли на порядку денному стоїть питання виділення земельних ділянок для самих народних слуг та їхніх родичів. «А вам не виглядає дивним, що ваша сестра має величезні землі, а АТОвці отримати землі не можуть? – запитує кореспондент ТСН.Тиждень у депутата Чернівецької міськради. – Ні! Звичайно можуть, всі можуть…» ,– відповів на питання депутат Чернівецької міської ради Василь Продан, що системно не голосує за виділення землі ветеранам АТО/ООС.

Виявилося, таких депутатів у сесійній залі Чернівецької міської ради десятки.

То – де шукати справедливості військовослужбовцям, що роками стоять у мертвій черзі із назвою «земля для АТОвців»? І який запобіжник від хабарницьких схем незабаром обіцяють створити у Міністерстві у справах ветеранів України? Розслідування дивіться вже цієї неділі, о 19:30, у програмі ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.