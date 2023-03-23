Поки ЄС думає, де взяти кошти на допомогу Україні зі снарядами, Франція показала, як вже їх штампує

Привітають план передати Україні дефіцитні боєприпаси зі складів ЄС і подумають, як цей амбітний план профінансувати - лідери країн-членів збираються в Брюсселі на черговий саміт, де говоритимуть про Україну і про те, як її підтримати, зазначає кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко для ТСН.

якщо про лейтмотив цього саміту коротко - не стільки про міжнародну політику, скільки про економіку. Продовольча криза, що насувається, зокрема, через війну Росії проти України, і геополітичні виклики, спровоковані нею ж, керівники 27 країн ЄС обговорюватимуть із генсеком ООН. Востаннє - такою великою компанією з ним зустрічалися ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Яка нині ситуація на полі бою лідерів інформуватиме Володимир Зеленський, який долучиться до саміту онлайн. Чернетка його підсумкової декларації опинилася в розпорядженні “Радіо Свобода”, і з неї ясно: учасники саміту підтвердять свої наміри підтримувати Україну і надалі у боротьбі з російською агресією, скільки знадобиться.

Президент Євроради у листі-запрошенні на саміт вказує, що це включає роботу із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, використання заморожених російських активів та згуртування світової спільноти навколо загальноприйнятих правил міжнародного права.

Шарль Мішель згадав і про узгоджений країнами ЄС план передати Україні мільйон боєприпасів із національних складів протягом наступних 12 місяців та адекватно цей процес – профінансувати.

Наміри ці лідери вітають, як записано в проєкті декларації. Водночас, вони свідомі того, що для цього слід збільшувати виробничі потужності європейського оборонпрому. Лідерів хвилює, чи є на ці потреби гроші. Це питання, серед інших, теж сьогодні обговорюватимуть. Видання “Політіко” з власних джерел дізналося, що Єврокомісія зараз шукає шляхи мобілізувати бюджет ЄС, щоби можна було виготовляти боєприпаси в необхідній кількості й платити за це. Проєкт, йдеться в публікації, презентують протягом кількох тижнів.

Єврокомісар, відповідальний за процес, нині вже інспектує ключові заводи ЄС, що виробляють снаряди. Стан справ уже оцінив у Болгарії й Франці - остання, не чекаючи на кивок з Брюсселя, продукує потрібні Україні 155-міліметрові снаряди. Напередодні побував на оборонних заводах у Словаччині й Чехії, а на черзі - Польща.

Читайте також:

Машина Гітлера і американського президента: колекціонер розпродує свої ретроавтівки заради ЗСУ

Бажання кришити ворога у кожного вистачить на трьох: бригада “Едельвейсів” відбиває штурми на Сіверському напрямку

Рятувало диво: мешканці зруйнованих ракетою будинків у Запоріжжі розповіли, як змогли зберегти життя