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Поки ЄС думає, де взяти кошти на допомогу Україні зі снарядами, Франція показала, як вже їх штампує

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
1955
Час на прочитання
2 хв
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Поки ЄС думає, де взяти кошти на допомогу Україні зі снарядами, Франція показала, як вже їх штампує

Лідери одразу 27 країн їдуть до Брюсселі обговорити фінансову сторону підтримки України.

Привітають план передати Україні дефіцитні боєприпаси зі складів ЄС і подумають, як цей амбітний план профінансувати - лідери країн-членів збираються в Брюсселі на черговий саміт, де говоритимуть про Україну і про те, як її підтримати, зазначає кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко для ТСН

якщо про лейтмотив цього саміту коротко - не стільки про міжнародну політику, скільки про економіку. Продовольча криза, що насувається, зокрема, через війну Росії проти України, і геополітичні виклики, спровоковані нею ж, керівники 27 країн ЄС обговорюватимуть із генсеком ООН. Востаннє - такою великою компанією з ним зустрічалися ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. 

Яка нині ситуація на полі бою лідерів інформуватиме Володимир Зеленський, який долучиться до саміту онлайн. Чернетка його підсумкової декларації опинилася в розпорядженні “Радіо Свобода”, і з неї ясно: учасники саміту підтвердять свої наміри підтримувати Україну і надалі у боротьбі з російською агресією, скільки знадобиться. 

Президент Євроради у листі-запрошенні на саміт вказує, що це включає роботу із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, використання заморожених російських активів та згуртування світової спільноти навколо загальноприйнятих правил міжнародного права. 

Шарль Мішель згадав і про узгоджений країнами ЄС план передати Україні мільйон боєприпасів із національних складів протягом наступних 12 місяців та адекватно цей процес – профінансувати. 

Наміри ці лідери вітають, як записано в проєкті декларації. Водночас, вони свідомі того, що для цього слід збільшувати виробничі потужності європейського оборонпрому. Лідерів хвилює, чи є на ці потреби гроші. Це питання, серед інших, теж сьогодні обговорюватимуть. Видання “Політіко” з власних джерел дізналося, що Єврокомісія зараз шукає шляхи мобілізувати бюджет ЄС, щоби можна було виготовляти боєприпаси в необхідній кількості й платити за це. Проєкт, йдеться в публікації, презентують протягом кількох тижнів. 

Єврокомісар, відповідальний за процес, нині вже інспектує ключові заводи ЄС, що виробляють снаряди. Стан справ уже оцінив у Болгарії й Франці - остання, не чекаючи на кивок з Брюсселя, продукує потрібні Україні 155-міліметрові снаряди. Напередодні побував на оборонних заводах у Словаччині й Чехії, а на черзі - Польща.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1955
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