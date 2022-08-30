Поки Європа шукає альтернативу російському газу, Угорщина заявляє про нарощування постачань

Європа - мусить об'єднати зусилля, щоби знизити ціну на газ, про це заявив прем'єр Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС, Петр Фіала. Він пообіцяв, що особисто докладе до цього всіх зусиль, йдеться в ТСН.

Середня вартість струму в Європі за рік виросла в шість разів. Вперше в історії Євросоюзу Німеччина з Данією об'єдналися, аби побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний хаб "Енергетичний острів Борнхольм". Він пов'язуватиме кілька вітряних парків і розподілятиме вироблену ними енергію між країнами, які долучаться. Але запустять його тільки в 2030 році. До цього доведеться шукати інші способи жити без російського газу і намагатися при цьому не пересваритися.

«Це наслідок того, що Німеччина послідовно, роками покладалася на дешевий російський газ. Тепер за це буквально доводиться платити. Зупинку російського газу обговорювали в ток-шоу, в політичних промовах - як уявну можливість, але зараз це гірка реальність», - каже міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек.

На тлі стрімкого зростання цін і непевності, як уряди різних держав з цим справлятимуться, продовжує просідати Європейська фондова біржа. Центробанк Європи попередив, фінансові регулятори зобов’язані зупинити інфляцію, у щоб їм це не стало. Європейська комісія планує термінове втручання в ринок електроенергії. Підготувати ретельний план стримування тих, хто наживається на ринковій паніці, хочуть вже до кінця тижня, зокрема хочуть відв’язати ціну за струм від ціни за газ.

«В цій наднервовій риночній ситуації, з надзвичайною спекуляцією - це вже не реальні ціни. Це просто спекуляція, ці стрибки. Ми мусимо надіслати чіткий сигнал, що далі так тривати не може», - каже голова Єврокомісії

«Путінська Росія протиставляє себе Європейському союзу зараз і в майбутньому. Будь-яку незгоду між країнами-членами ЄС, будь-яку слабкість Путін одразу використає», - каже Шольц.

Слова канцлера Німеччини наочно ілюструє - угорська влада, яка прямо каже, відмовлятися від російського газу не збирається, а навпаки. «Подобається вам це чи ні, ми продовжимо переговори з росіянами про збільшення поставок газу до Угорщини», - заявляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Натомість президент Сербії Вучич, який днями називав ціну на російський газ фантастичною - тепер говорить, що його країна готова від нього відмовитися. І розглядатиме геть усі інші варіанти - хоч Ірак, хоч Венесуелу. «Наші люди не розуміли реальної ціни на струм роками. І не можна чекати від них, що вони за добу зрозуміють, що це нова ринкова ціна, яка залежить не тільки від нас, що ми мусимо платити вартість війни, яку ведуть на європейській землі», - заявляє він.

Кремль, що продовжує щоденно спалювати газ на 10 мільйонів доларів, бо його нікому продавати, приймає в себе вже не першу делегацію з Талібану - екстремістського режиму, що рік тому блискавично захопив владу в Афганістані. Таліби, яких Росія офіційно дозі називає терористами, тепер куплятимуть у неї газ, нафту і пшеницю.

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