Хлопець пішов допомагати в ТРО, коли йому було 16 років.

Данило “Серфер” Смирнов, командир штурмової групи 2-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади покинув навчання за кордоном та приєднався до лав ЗСУ у 18 років, підписавши контракт одразу після свого Дня народження.

Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Мій бойовий шлях почався, коли мені стукнуло 16 років. Я якраз закінчив 11-й клас, і почалася повномасштабна війна. Тоді мій дядько та батько пішли в ТРО. Мене не могли взяти ніяк офіційно. Я прийшов на якийсь блокпост ТРОшний і сказав: “Давайте я буду коктейлі молотова робити, все підряд, їжу підносити, боєкомплект. Можете мене взяти з собою?”. Ми трохи поспілкувалися і вони взяли мене до себе. Через три дні дали мені зброю. І ми почали разом із ними ходити, шукати якихось колаборантів”, — каже Данило Смирнов.

Хлопець перебував там три місяці, а коли основну частину ворога “вибили” з Київської області, батько змусив поїхати його навчатися за кордон.

“Батько майже насильно влаштував мене в університет за кордоном. Коли я вже був майже повнолітній, десь через рік навчання там, я приїхав назад і долучився до лав 3 ОШБр”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОКИНУВ НАВЧАННЯ за кордоном та СТАВ ШТУРМОВИКОМ у 18 років! Унікальна історія бійця 3 ОШБр!

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