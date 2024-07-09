Покликали на роботу та відмовили: в метро Києва спалахнув скандал з працевлаштуванням жінок

У Києві спалахнув черговий скандал пов'язаний з метрополітеном. На цей раз в центрі уваги співробітники підземки, які нібито шукають на роботу у метро жінок на посаду машиністок поїздів, а при особистих зустрічах з кандидатками, натякають їм, що жінки не годяться для такої роботи.

Звісно, що таке ставлення збиває кандидаток з пантелику, бо ж саме підприємство волає про нестачу працівників, а при зустрічі інструктор машиністок каже, що "не планує брати на роботу жінок" та висміює їх бажання допомогти країні під час війни.

Допис Ніно

Про таку "співбесіду" розповіла у соціальній мережі киянка Ніно, яка вирішила спробувати себе на посаді машиністки. Вона розказала про зверхнє ставлення інструктора метрополітену та поскаржилася на сексизм.

Допис Ніно

Поки скандал обговорюють у соціальних мережах. Але, як кажуть – диму без вогню не буває.

Відбір на роботу в метро

Як з’ясував ТСН.ua розмова між Ніно та інструктором метрополітену дійсно мала місце.

Киянка Ніно поскаржилася на дивне ставлення до жінок на посаду машиністки / Колаж ТСН.ua

У підземці кажуть, що зараз у метрополітені триває набір на курси машиністів.

"Ми проводимо набір претендентів. Він відбувається поетапно. До нас в депо приходять бажаючі стати машиністами. Групи спеціально формуються невеликими, щоб усім претендентам було зручно. Так простіше все показати та розповісти людям про майбутню професію", - розповідають ТСН.ua у пресслужбі Київського метрополітену.

Скільки людей вже відібрали?

Там додають, що є декілька етапів співбесід. Один з них – це заповнення анкети. Другий – це ознайомча зустріч з претендентом чи претенденткою. Третій – співбесіда з заступником начальника з експлуатації, людини, яка і займається набором кадрів в те чи інше депо метрополітену. Їх, нагадаємо, у Києві три.

"Станом на зараз, ми вже маємо 19 направлень на проходження медичної комісії претендентів. Саме медкомісія для нас ключовий етап при працевлаштуванні. Тобто коли потенційний кандидат чи кандидатка на посаду отримує позитивне заключення від медкомісії, ми практично одразу працевлаштовуємо людину і починаємо з нею працювати", - пояснюють у підземці.

Там додають, що зараз направили на проходження медичної комісії 8 жінок та 11 чоловіків.

Допис Ніно

Таке не має повторюватися

"Щодо ситуації, яка виникла з Ніно, то це, на жаль, банальний людський фактор. Тільки з’явився пост жінки, як одразу була організована зустріч у якій брали участь не лише представники депо, про яке згадувала Ніно, а й представники інших депо. Ми провели спільну зустріч та пропрацювали з фахівцями, які займаються набором кадрів для метрополітену, щоб подібних ситуацій, яка сталася з Ніно, у майбутньому не виникало. Також будемо покращувати комунікацію між нашими співробітниками", - зазначають в метрополітені.

На питання, чи візьмуть Ніно на роботу до підземки, в Київському метрополітені відповідають, що наразі "анкету жінки опрацьовують".

Перша машиністка ще навчається

"Хочемо нагадати, що у нас одна майбутня машиністка вже навчається навичкам професії. Сподіваємося, що вона вже у кінці року буде перевозити пасажирів на червоній лінії підземки", - додають у пресслужбі метрополітену.

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