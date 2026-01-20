- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
“Покоління Х” без пенсії: кого найбільше вдарять нові вимоги до стажу
Чому так сталося і скільки людей ризикують залишитися без пенсії.
Українці, народжені у 1965–1980 роках, можуть масово не вийти на пенсію у 60 років. Саме це покоління найчастіше не має необхідного страхового стажу.
Чому так сталося і скільки людей ризикують залишитися без пенсії, з’ясував ТСН.ua.
Початок трудового життя «покоління Х» припав на 1990-ті роки, коли масовою була неофіційна зайнятість, робота за кордоном без контрактів та виплати зарплат «у конвертах».
Додатково ситуацію погіршила пенсійна реформа 2004 року, яка змінила принцип обліку стажу, а також війна, що перервала офіційну зайнятість мільйонів людей після 2014 та 2022 років.
За оцінками експертів, уже у 2028 році кожен другий українець цього віку може не виконати мінімальні вимоги для виходу на пенсію у 60 років.
Детальніше про це читайте в матеріалі ТСН.ua.