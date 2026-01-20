“Покоління Х” без пенсії: кого найбільше вдарять нові вимоги до стажу

Пенсія в Україні / © ТСН.ua

Українці, народжені у 1965–1980 роках, можуть масово не вийти на пенсію у 60 років. Саме це покоління найчастіше не має необхідного страхового стажу.

Чому так сталося і скільки людей ризикують залишитися без пенсії, з’ясував ТСН.ua.

Початок трудового життя «покоління Х» припав на 1990-ті роки, коли масовою була неофіційна зайнятість, робота за кордоном без контрактів та виплати зарплат «у конвертах».

Додатково ситуацію погіршила пенсійна реформа 2004 року, яка змінила принцип обліку стажу, а також війна, що перервала офіційну зайнятість мільйонів людей після 2014 та 2022 років.

За оцінками експертів, уже у 2028 році кожен другий українець цього віку може не виконати мінімальні вимоги для виходу на пенсію у 60 років.

