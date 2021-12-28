Покоління Z: яку роботу шукають сьогодні та чому часто змінюють сферу діяльності

Покоління Z: яку роботу шукають сьогодні та чому часто змінюють сферу діяльності

Експерти кажуть, це покоління не зможе всидіти на одному робочому місці десятиліттями, як їхні батьки.

Вони не працюватимуть роками в одній компанії. На першу роботу влаштуються раніше за своїх попередників. Усе, що їх цікавить – знаходять в Гуглі. Вони – покоління Z. Інтернет та сучасні технології у них вже в крові. Сьогодні це — наймолодші представники ринку праці. Саме вони, за підрахунками експертів, становитимуть його третину до 2030 року. Деякі компанії досі не завжди розуміють, як правильно працювати з "новим" поколінням.

Про те, яку роботу вони шукають сьогодні, чому часто змінюють сферу діяльності та як роботодавці знаходять до них підіхід - 27 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

До покоління Z відносять тих, хто народився наприкінці 90-х – у перше десятиліття 2000-них. Експерти кажуть, це покоління не зможе всидіти на одному робочому місці десятиліттями, як їхні батьки. Вони не терплять жорсткого графіку. Будучи найманими працівниками, хочуть відчувати себе самостійнішими в рішеннях.

Водночас Z-ти набагато уразливіші психологічно, через надмірне використання ґаджетів та онлайн-спілкування.

Чому представники покоління "Z" часто змінюють сферу діяльності

Та на відміну від інших поколінь, Z-там не притаманне профвигорання. Не доводять себе до того.

Американський психолог Джин Твендж звертає увагу, що Z-ти дорослішають повільніше й дитинство затягується.

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Автор: Юлія Ткач