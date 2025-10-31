Покровськ розділений навпіл: що насправді відбувається у місті та якою є тактика росіян

Росіяни наступають на Покровськ / © ТСН.ua

Росіяни продовжують тиснути на Покровськ та Мирноград. Уже тепер вуличні бої тривають у північних околицях Покровська. А отже, ворог дедалі ближче до траси, що сполучає це місто із сусіднім Мирноградом. Ситуація загрозлива — визнають у Генеральному штабі. Але заперечують блокування Сил оборони в місті. Щоправда, цього не скажеш про околиці, де дотепер стоїть наша піхота.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Стрілецький бій, обстріл мінометом і атака ударними безпілотниками — це пілоти дронів 25 повітряної-десантної намагаються вийти з Покровська, де були їхні позиції. І евакуюють поранених. Бо їм довелось вступити з ворогом у стрілецький бій.

Те, що окупанти просунулись в самому місті свідчить триколор, який ворожа піхота встановила на південно-західній стелі Покровська. За годину в нього вже летить наш дрон-камікадзе і збиває його. Але це означає — росіяни таки зайшли в житлові забудови міста.

З початку тижня ситуація в Покровську почала суттєво загострюватись. Групи росіян фіксували в районі залізниці і в центральних кварталах. Місто потроху перетворюється в сіру зону. А росіяни посилили тиск на нього й сусідній Мирноград із трьох сторін.

Нині, судячи з карти DeepState, місто фактично розділене навпіл між Силами оборони і ворогом. У Покровську налічують кілька сотень російських солдатів. Яким туди вдалось просочитись з південного-заходу, з боку сіл Звірове та Перше травня. І тепер вони рухаються не лише, щоб захопити Покровськ, а й заблокувати сусідній Мирноград, який теж утримують Сили оборони. Кільце навколо цих двох міст суттєво звузилось лише за цей тиждень.

Угрупування аж з 11 тисяч окупантів стягнула Росія, аби витіснити наші війська з агломерації Покровськ-Мирноград. Про це кажуть у 7 корпусі, який тримає там оборону. Путін вже встиг заявити, що обидва міста заблоковані. Але це не правда. Ворожу піхоту відловлюють і нищать. І просуватись їм аж ніяк не легко.

«Противник може задіяти малі групи на мотоциклах. Дві доби тому знищили противника з особовим складом. Сьогодні також є знищення мототехніки», — каже «Яго», командир механізованого батальйону 32 ОМБР.

Росіяни діють у Покровську так само, як колись витісняли наші війська із Курщини. Спочатку оповили все небо над нашими оборонцями дронами. Аж так, що піхотинці заходили на позиції по кілька діб поспіль, долаючи десятки кілометрів пішки, з провізією і боєкомплектом.

Потім почали тиснути піхотою з флангів. Їхня задача — кажуть у силах оборони — дійти до дороги, що сполучає Покровськ і Мирноград та заблокувати її. Що остаточно переб’є останні шляхи сполучення з нашою піхотою, які досі існують.

«Якщо вони просунуться на Грішене, то Покровсько-мирноградську епопею, сагу, яка триває майже 1,5 роки, можна буде закривати. По всій південній частині тривають вуличні бої та перестрілки. Це сіряк. Але ворог забігає вже й в північну частину», — каже військовий оглядач Денис Попович.



У Генеральному штабі нині заявляють, наші війська попри бої в місті не заблоковані в Покровську. Це дійсно так — підтверджують осінтери. А от піхота, яка понад півтора роки стоїть на околицях, в районі Лисівки та Новопавлівки в дуже складному стані.

