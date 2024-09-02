Покровський напрямок: воїни ЗСУ відповіли, чому окупанти просуваються і чого бракує захисникам України

Штаб ворожого угруповання військ “Центр” щодоби кидає в атаки на Покровському напрямку нові групи піхоти. Більшість з тих окупантів, що сунуть на штурми, українські військові знищують. Але росіяни не закінчуються. Водночас, окупанти практично не застосовують на цьому відтинку танки та бронетехніку.

Натомість, інтенсивний артилерійський вогонь з далекої відстані та просто шалена кількість ударних дронів, що залітають далеко у тил, дають змогу загарбникам - просуватися вперед.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Військові з Покровського напрямку розповідають, що війна тут триває на близьких дистанціях.

"Противник виходить на близькі дистанції. Тяжко працювати", - каже військовий.

Командир розрахунку автоматичного гранатомета 151 ОМБр ЗСУ "Полтава" каже, що війна триває у міській забудові, що має свою складність. Він зазначає, що на передовій у них немає часу на відпочинок, оскільки постійно потрібно реагувати на запити інших військових та відкривати вогонь.

Гранати, твердить “Чиж”, помічник гранатометника, коли московити наступають, розходяться дуже швидко. Він каже, що день захисники України використовують від 5 до 10 ящиків з гранатами.

Військові кажуть, що їм бракує особового складу та боєприпасів, щоб відбивати постійні атаки окупантів. Командир відділення ПТРК 151 ОМБр ЗСУ "Тигра" пригадує, що бувало таке, коли на 6 військових ЗСУ суне 30 окупантів.

Військовий ЗСУ

Та не завжди, на якійсь окремій позиції на Покровському напрямку, відбивати ворожу атаку, вдається бодай вшістьох.

"Ми воювали три доби. Майже добу вдвох. Полягли наші хлопці. Поки підмога не дійшла, ми майже добу воювали вдвох. Багато вистріляли. Кілька цинків. По тисячі патронів мінімум ми на добу вистрілювали. Ми були вдвох, страшно було. Йшли артилерія і піхота", - каже “Вітьок”, оператор розрахунку ПТРК 151 ОМБр ЗСУ.

Не танки з бронемашинами і навіть не кориговані авіаційні бомби, а саме ворожа піхота, нині основна атакувальна сила рашистів на Покровському напрямку, кажуть воїни 151-ої механізованої.

Донеччина

"Їх багато йде. Ти їх кладеш і кладеш, а вони тебе артилерією обстрілюють. Потім заходить 30-40 людей, а нас 5. Що ти з ними зробиш?", - каже "Вітьок".

Українська артилерія теж працює, але кількість вогню просто неспівставна.

"Якщо от вони не можуть по селу пройти - вони попробували, що їм важко і вони почали обходити. Вони почали обходити населений пункт. Вони так воюють, шо вони хочуть, якщо в них щось впирається - не виходить, зразу оточувати", - каже "Ганс".

Застосовуючи, саме таку тактику, окупанти не припиняють штурмів по двох десятках локальних напрямків у Покровському районі Донеччини. Мало не одночасно, атаки відбуваються на ділянці протяжністю, понад 60 кілометрів: від Миролюбівки, південніше Новоекономічного й автодороги Н32 і аж до Максимильянівки, що розташована за десяток кілометрів, на схід від Курахового.

Наслідки наступу окупантів

"Треба техніка. Зайшов би один танчик - розібрав би пів села. А так хлопці сидять, а ми накриваємо окупантів, щоб до наших ближче не дійшли. А сенс з такої війни?", - каже "Полтава".

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