Поки була у церкві, квартиру розбомбило: росіяни влаштували "пекло" жителям Херсона

Наслідки атаки по Херсону / © ТСН

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На Провідну неділю росіяни КАБами атакували житлові квартали Херсона. Четверо людей дістали поранення — авіаційні бомби летіли по багатоповерхівкам, приватним будинкам, лікарні та освітньому закладу Дніпровського району.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Павук.

У херсонській багатоповерхівці авіабомбою зруйнований горішній поверх — на місці однієї з квартир — діра, сусідні — майже знищені. Жінці у Херсоні життя врятувало те, що переїхала до родичів, адже прилітало сюди не вперше. Але тепер — шокована, бо знає що вже нема куди повертатися.

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«Хресна моя подзвонила, каже — у ваш будинок прилетіло. Ну я думала, не в саму мою квартиру. А я прийшла і дивлюся, що нема квартири», — каже вона.

А її літня сусідка пішла зранку в церкву, повернулася, а будинок розбомблений. Заходить в квартиру — а вона напівзнищена. Не плаче, бо сама жива і неушкоджена — каже у найнебезпечніший для неї час Бог оберіг її у церкві.

Жителька Херсона була у церкві, коли росіяни знищили її дім / © ТСН

Жінку евакуйовують, а вона переймається песиком дворовим — їсти хоче йому залишити.

У пошкодженому будинку — у кожного своя історія порятунку. Іншу жінку захистили рідні стіни.

«Чую десь бабахнуло. Потім скло посипалося. Я притиснулася до стіни — мене це врятувало. Аж туди скло долетіло», — каже вона.

Людей з багатоповерхівки тимчасово виселяють, аварійна бригада закриває вікна фанерою. Усього після цього авіаудару вибито сто сорок вікон.

Дата публікації 14:15, 28.04.25 Кількість переглядів 4 Пішла в церкву, а квартиру розбомбили: росіяни вгатили КАБами по Херсону у святий день!

Після цієї атаки значних пошкоджень зазнала міська лікарня. Четверо херсонців отримали вибухові поранення, двоє з них госпіталізовані.

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