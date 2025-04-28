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Поки була у церкві, квартиру розбомбило: росіяни влаштували "пекло" жителям Херсона
Росіяни вкотре атакували Херсон КАБами. Що відомо про наслідки?
На Провідну неділю росіяни КАБами атакували житлові квартали Херсона. Четверо людей дістали поранення — авіаційні бомби летіли по багатоповерхівкам, приватним будинкам, лікарні та освітньому закладу Дніпровського району.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Павук.
У херсонській багатоповерхівці авіабомбою зруйнований горішній поверх — на місці однієї з квартир — діра, сусідні — майже знищені. Жінці у Херсоні життя врятувало те, що переїхала до родичів, адже прилітало сюди не вперше. Але тепер — шокована, бо знає що вже нема куди повертатися.
«Хресна моя подзвонила, каже — у ваш будинок прилетіло. Ну я думала, не в саму мою квартиру. А я прийшла і дивлюся, що нема квартири», — каже вона.
А її літня сусідка пішла зранку в церкву, повернулася, а будинок розбомблений. Заходить в квартиру — а вона напівзнищена. Не плаче, бо сама жива і неушкоджена — каже у найнебезпечніший для неї час Бог оберіг її у церкві.
Жінку евакуйовують, а вона переймається песиком дворовим — їсти хоче йому залишити.
У пошкодженому будинку — у кожного своя історія порятунку. Іншу жінку захистили рідні стіни.
«Чую десь бабахнуло. Потім скло посипалося. Я притиснулася до стіни — мене це врятувало. Аж туди скло долетіло», — каже вона.
Людей з багатоповерхівки тимчасово виселяють, аварійна бригада закриває вікна фанерою. Усього після цього авіаудару вибито сто сорок вікон.
Після цієї атаки значних пошкоджень зазнала міська лікарня. Четверо херсонців отримали вибухові поранення, двоє з них госпіталізовані.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 28 квітня. ПЕКЕЛЬНИЙ ранок у ХЕРСОНІ! США погрожують вийти з переговорів!