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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
580
Час на прочитання
1 хв

"Поки ми не закриємо TikTok, Telegram — буде важко": Чмут пояснив проблеми з мобілізацією в Україні

Він назвав три головні проблеми з мобілізацією в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

В Україні є людський потенціал продовжувати війну. Мобілізація відбувається, однак дещо пішло не так.

Про це голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За його словами, ми слабкі в інформаційній політиці в державі.

«Не новина. Минулий рік, позаминулий — кожний рік одне й те саме. І особливих змін я тут не бачу, на жаль. Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко. Тому що втрачено багато часу, багато років. І правдою перебити брехню важко. Але це можливо», — каже Тарас Чмут.

Крім того, за його словами, в Україні є реальні проблеми з мобілізацією, підготовкою і ефективністю розподілу людей.

Раніше Тарас Чмут розповів, скільки років є у росіян для війни.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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Дата публікації
Кількість переглядів
580
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