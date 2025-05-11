Тарас Чмут / © ТСН.ua

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В Україні є людський потенціал продовжувати війну. Мобілізація відбувається, однак дещо пішло не так.

Про це голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За його словами, ми слабкі в інформаційній політиці в державі.

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«Не новина. Минулий рік, позаминулий — кожний рік одне й те саме. І особливих змін я тут не бачу, на жаль. Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко. Тому що втрачено багато часу, багато років. І правдою перебити брехню важко. Але це можливо», — каже Тарас Чмут.

Крім того, за його словами, в Україні є реальні проблеми з мобілізацією, підготовкою і ефективністю розподілу людей.

Раніше Тарас Чмут розповів, скільки років є у росіян для війни.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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