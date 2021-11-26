"Полетів на один день відпочити з родиною": Зеленський про поїздку на держдачу до Карпат

"Полетів на один день відпочити з родиною": Зеленський про поїздку на держдачу до Карпат

Глава держави також пояснив, чому він полетыв на гвинтокрилі ДСНС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через розслідування деяких журналістів він не може навіть один день відпочити зі своєю родиною, на що має право.

Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Я вважаю, що те, що ви робите щодо мене, неправильним. У п’ятницю ввечері після роботи я зі своєю сім’єю, на що маю право, полетів на один день відпочити. На один день. Так постраждала наша держава, що один день я вирішив відпочити. Я полетів", - наголосив Зеленський.

Глава держави також пояснив, чому він полетів не на своєму президентському літаку та навіщо його супроводжували гвинтокрили ДСНС.

"Президент ніколи не літає одним гвинтокрилом. На жаль. Я ніколи не хочу, щоб на мене дивилися люди і щось погане про це думали. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Літають супроводжуючі. Всіх деталей не скажу: про снайперів, але це життя таке в мене. Був вертоліт супроводжуючий. Літак президента не працює, бо директор ДУСа не може виділити гроші. Бо всі медіа кричать, що щось витрачається на президента. Він ремонтується. Тому що всі тиснуть. І директор ДУС боїться. Немає літака у президента України. Отака авіація. І він літає гвинтокрилом. Літає президент України завжди як мінімум 1+. Якщо на фронт, то 2+, або 3+. Такий план. Така безпекова ситуація. За два дні до цього зламався президентський гвинтокрил. Тому що ДУС не відремонтував. Можете перевірити. Президента України попросили, щоб використати на цей раз ДСНС. Я запитав, чи це законно, мені відповіли, що так. Ми полетіли військовим і гвинтокрилом ДСНС", - роз'яснив Зеленський.

Крім того очільник держави розповів, що він робив на державній дачі у Карпатах.

"Я прилетів вночі, зустрівся з паном Чернишовим (ред. - міністр розвитку громад та територій України), так і є. Я прекрасно відпочив з Чернишовим, працюючи в ніч з п’ятниці на суботу. В суботу в мене був вихідний. Там був голова Офісу і моя сім’я. У неділю вранці я полетів. Я прилетів на покладання квітів. Після покладання я поїхав на роботу. Потім були зустрічі, нагородження військових. Після цього я сів у гвинтокрил з Єрмаком полетів у Гуту. Я, моя сім’я. А на наступний день я відлетів на роботу", - проінформував Зеленський.

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