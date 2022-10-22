Поліцейські Києва допомогли дістатись пологового жінці, яка втрачала дитину через внутрішню кровотечу

Поліцейські Києва допомогли дістатись заторами до пологового жінці, яка ледь не втратила дитину через внутрішню кровотечу і могла загинути і сама, йдеться в ТСН.

Під виття повітряної тривоги і у супроводі поліції у Києві народився хлопчик Тимофій. Його батьків супроводжували поліцейські до пологового будинку. З лівого на правий берег столиці родина дісталася за 7 хвилин. Це врятувало одразу два життя - породіллі та немовляті.

Про вагітність батьки Тимофія дізналися під звуки вибухів у Києві в перші дні широкомасштабної війни, а народжувався він під виття сирени повітряної тривоги. Посеред вулиці Ользі різко заболів живіт, жінка запідозрила недобре. Вона з чоловіком Олександром сіли в у машину і застрягли в заторі з лівого берега на правий. Тож коли пара побачила машину поліцейських, попросили про допомогу. "Батько хвилювався, в паніці. Жінка кричала, видно, що їй боляче", - пригадують поліцейські.

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Денис, Анатолій та Віктор наказали обом майбутнім батькам дихати спокійно і рушати за ними, супроводжували породіллю з червоною мигалкою і тому довезли до лікарів за лічені хвилини.

Ці хвилини врятували життя мами і малюка. Коли жінка подзвонила у пологовий, тут вже почали розгортати операційну і попередньо розуміли діагноз. Під час першої вагітності Ольга втратила дівчинку і мала рубець на матці після кесарського розтину. Лікарі запідозрили, що саме він розірвався. "Розрив матки - це безпосередня загроза для життя мами. Втрачають дуже багато крові одноментно. Для дитини 5 хвилин перебувати у середовищі без крові - фатально ", - пояснюють медики.

Ольгу буквально з порога забрали в операційну, де вже чекала команда лікарів. При розриві матки жінки часто втрачають орган і вже не можуть народжувати. "Пацієнтка була налаштована, казала, щоб врятувати, бо" я хочу ще народити". Ми рятували життя і можливість нам подарувати ще українця чи українку", - кажуть лікарі.

На виписку до Тимофійчика з пологового приїхали і поліцейські, завдяки яким мама залишилася живою і на світ з'явився здоровий хлопчик. Малюк повертається додому теж у супроводі.

Тимофію тільки 4 дні, а пригод у нього вже на цілу книжку, шуткують батьки.

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