Поліцейські влаштували цілу спецоперацію із порятунку кота в комендантську годину

Із проблисковими маячками, посеред ночі, столичні поліцейські врятували кота.

Річі несподівано стало кепсько, але його власник Олексій не міг сам доправити улюбленця до ветклініки через комендантську годину, тож викликав на допомогу патрульних. І якби не копи, кажуть ветеринари, тваринка б загинула, йдеться в ТСН.

Своїм котиком Олексій Зражевський не натішиться. І може про свого плеканця розповідати годинами.

Річі - три з половиною роки і нещодавно з ним трапилася біда. Йому посеред ночі стало зле: задихався і не міг ходити. Олексій злякався не на жарт. Чоловік додзвонився до однієї з цілодобових ветклінік, а потім ще й відіслав відео кволого кота. Ветеринари попередили: тваринку потрібно негайно везти до них, але вже була коменданстька година. Машини швидкої клініка не має, тож Олексій вирішив покликати на допомогу... поліцейських. «Через 4 хвилини мене набрав патруль і через хвилин 6-7 вони вже були під будинком», - пригадує чоловік.

Патрульні Владислав і Любов примчали на виклик і були дуже здивовані: за кількарічну роботу в поліції рятувати хвостатих їм ще не доводилося. Та залишити напризволяще Річі не могли. «У мене є кролик, йому тільки рік. Тому я ці почуття одразу переймаю на себе. І розумію, що це відповідальність за життя тварини», - каже поліцейська.

Увімкнувши проблискові маячки службового авто, але без сирен - із Олексієм та Річі, копи чимдуж поїхали до клінки. За кілька хвилин були на місці. Пухнастого пацієнта вже чекали ветеринари.

Лікарка Юлія Тішакова констатує, що якби не поліцейські, котик би загинув. «Я виходжу надвір його зустрічати. Тут він з патрульними, з мигалками їде. Я дуже була здивована цьому», - пригадує вона.

Наскільки деякі господарі обожнюють своїх тварин - Юлія вражена. Мовляв, до них у заклад не раз люди доправляли улюбленців попри обставини і відстань. «Було таке, що до нас приїздили і з Рівного, і з Херсону - це ще до війни було. Бо люди не знали, куди їм звернуться, не могли додзвонитися до ще якоїсь цілодобової лікарні», - розповідає лікарка.

Тим часом, у Річі виявили важку генетичну патологію, набряк легень через проблеми із серцем. У шотландських висловухих - таке трапляється часто. «Візуально це набряк не видно. Власник вже бачить, коли це постфактум. Тварині дуже погано і це дуже критичний такий стан. Вірогідніст 50 на 50 врятувати тварину», - розповідає ветеринарка.

Поки Річі реанімовували, схвильовані власник та патрульні плакали. «Йому одразу зробили укол, поставили катетер і в кисневу камеру, і ми коли бачили, що йому дуже погано, всі почуття передаються, і я плакала. Ми всі там стояли плакали», - розповідають рятівники.

Коли муркотуну покращало, то поліцейські відвезли власника додому. Річі ж у клініці провів чотири доби. Весь цей час Олексій не знаходив собі місця. «Я кожні 2 години писав, тричі на день туди їздив», - каже він.

Нині Річі вже вдома. Побачити та пообіймати врятованого ними пухнастика дуже би хотіли і патрульні, та поки це не можливо. Попереду у тваринки тривале лікування. Олексій же не втомлюється дякувати за порятунок Річі: і лікарям, і звісно ж поліцейським.

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