Поліцейські завітають у майже 200 шкіл в Україні, щоб розповісти про правила безпеки

Поліцейські завітають у майже 200 шкіл в Україні, щоб розповісти про правила безпеки

А ще діти вчаться довіряти поліції.

Посидіти за кермом патрульної машини - під час шкільної перерви. Поліцейські в столиці влаштували для дітей навчання з правил безпеки на дорозі. Щороку там травмуються тисячі дітей, сотні - гинуть. Зменшити страшну статистику - певні копи можна простими іграми, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Поліцейські - пояснюють школярам правила дорожнього руху. Для молодших - у коміксах. Лише за минулий рік на дорогах травмувалися близько 4-рьох тисяч дітей, 168-м загинули. Жартівливі картинки кажуть поліцейські - допомагають дітям краще запам'ятати правила безпеки. А ще діти вчаться довіряти поліції.

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Після - дітлахам роздають жетони юних правоохоронців. Це – всеукраїнська акція МВС "День знань". Подібні навчання поліцейські офіцери проведуть майже у 200 школах по всій Україні.

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