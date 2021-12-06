Поліцейський, який під Києвом протаранив автівку та вбив двох людей, сів за кермо п'яним

Поліцейський, який під Києвом протаранив автівку та вбив двох людей, сів за кермо п'яним

Справу вже веде ДБР, найближчим часом копу мають обрати запобіжний захід.

Поліцейського Київщини, який скоїв смертельну аварію з двома загиблими, звільнять із правоохоронних органів іще до результатів слідства.

Про це 6 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зараз 32-річному капітану з Вишгорода вже оголосили про підозру, він під вартою. Сталося все в суботу ввечері. Камери спостереження зафіксували, як правоохоронець за кермом авто протаранив попутну "Таврію". Від удару її розірвало навпіл. 23-річний пасажир загинув на місці. Водія і пасажирку "ЗАЗ" – шпиталізували. Від тяжких травм дівчина померла в лікарні. Полісмена з іномарки одразу доправили до медзакладу.

Тест на алкоголь, за повідомленням обласної прокуратури, показав, що за кермом чоловік був - п'яний. Після експертизи його затримали. Справу вже веде ДБР, найближчим часом копу мають обрати запобіжний захід.

Новини України: копа, який скоїв аварію з двома загиблими, звільнять із правоохоронних органів

Нагадаємо:

У Херсоні п’яний поліцейський, який на смерть збив на пішохідному переході 17-річного хлопця, піде під суд.

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