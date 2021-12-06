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Поліцейський, який під Києвом протаранив автівку та вбив двох людей, сів за кермо п'яним

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Поліцейський, який під Києвом протаранив автівку та вбив двох людей, сів за кермо п'яним

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Справу вже веде ДБР, найближчим часом копу мають обрати запобіжний захід.

Поліцейського Київщини, який скоїв смертельну аварію з двома загиблими, звільнять із правоохоронних органів іще до результатів слідства.

Про це 6 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зараз 32-річному капітану з Вишгорода вже оголосили про підозру, він під вартою. Сталося все в суботу ввечері. Камери спостереження зафіксували, як правоохоронець за кермом авто протаранив попутну "Таврію". Від удару її розірвало навпіл. 23-річний пасажир загинув на місці. Водія і пасажирку "ЗАЗ" – шпиталізували. Від тяжких травм дівчина померла в лікарні. Полісмена з іномарки одразу доправили до медзакладу.

Тест на алкоголь, за повідомленням обласної прокуратури, показав, що за кермом чоловік був - п'яний. Після експертизи його затримали. Справу вже веде ДБР, найближчим часом копу мають обрати запобіжний захід.

Новини України: копа, який скоїв аварію з двома загиблими, звільнять із правоохоронних органів

Новини України: копа, який скоїв аварію з двома загиблими, звільнять із правоохоронних органів

Нагадаємо:

У Херсоні п’яний поліцейський, який на смерть збив на пішохідному переході 17-річного хлопця, піде під суд.

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