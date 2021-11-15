Поліцейський, який влаштував масову ДТП у Харкові, був нетверезим - ДБР

Остаточні висновки, а відтак і кваліфікація, буде після остаточних висновків експертизи.

Масову автотрощу у Харкові, де троє людей зазнали травм, влаштував поліцейський і начебто він був нетверезий.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Він спочатку врізався в один легковик і намагався утекти, протаранивши ще дві машини. Порушника і ще двох людей забрали до лікарні.

І прокуратура, і ДБР дійсно вказують, що за попередніми даними, поліцейський був за кермом напідпитку, але результати еспертизи ще чекають. Саме це та стан постраждалих і стануть визначальними - чи відбудеться порушник штрафом у сімнадцять тисяч гривень, чи отримає термін ув’язнення.

«На зараз ми очікуємо офіційне підтвердження стосовно того, чи перебував він за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Але попередньо говоримо що дійсно, були ознаки того, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння», - кажуть у ДБР в Полтаві.

«Після того як ми отримаємо ці результати, ми вже зможемо кваліфікувати дії водія за статтею Кримінального кодексу України. Оскільки, якщо не буде середньої тяжкосі тілесних ушкоджень постраждалого, то це буде адміністративне правопорушення», - заявляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Швидше за все мова йде про адміністративне порушення. Оскільки серйозно ушкоджені лише автомобілі. Нині в лікарні лишається лише один чоловік - із забоями та струсом мозку. Це водій однієї з автівок, у яку в’їхав поліцейський, коли втікав з місця попередньої аварії. Іншими постраждалими були сам винуватець аварії та, за даними правоохоронців, його пасажирка. Обоє відмовилися від медичної допомоги.

ДТП в Харкові: поліцейський на Mitsubishi врізався в легковик – чи перевірили водія на алкоголь

Сам коп, який спричинив одразу 3 аварії, не місцевий, він з Сумщини. На час слідства його відсторонили від роботи. І невдовзі мають оголосити підозру.

Потрощені автомобілі на евакуаторі вже відвезли до власників. Свідки кажуть, що ДТП тут стаються часто. Оскільки це широкий проспект і на відстані кілометра тут немає світлофорів та камер відеоспостереження, тож часто водії не втрачають нагоди розігнатися.

Читайте також:

У Запоріжжі домашній агресор напав на копа на виклику, а потім вистрибнув з балкона 4 поверху

У Рівненській області домашній тиран відбивався від копів залізною трубою та трощив службове авто

Підозрюються у міжнародному шахрайстві: Україна передала Німеччині речові докази у вигляді двох елітних авто

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання