Поліцейський з котом та чоловік під завалами: неймовірні історії порятунку після ракетних ударів по Києву

Російська терористична армія вкотре атакувала Київ ракетами. Під обстріл потрапив житловий будинок у Солом’янському районі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Історія порятунку чоловіка

У Солом'янському районі після обстрілів 2 січня постраждала 9-поверхівка. У випалених вікнах, на поруйнованих балконах синьо-жовті прапори - їх вивішують мешканці постраждалих квартир, аби показати, вони тримаються і не здадуться.

Найближче до епіцентру вибуху опинилася квартира у другому під'їзді, на першому поверсі. У соцмережі розлітаються кадри зняті службою надзвичайних ситуацій - через дим, повалені плити та вивернуте вікно дістають людину

З Олегом Гонтаренком ТСН зустрілася вже у лікарні. Сюди його доправили після пожежі з отруєнням чадними газами. Олегу 62 роки, раніше жив з мамою та братом, але єдині рідні люди померли незадовго до повномасштабного вторгнення. Олег має зріст метр і 5 сантиметрів, пересувається на милицях. Він згадує той самий момент, коли крізь дим побачив обличчя свого рятувальника.

Олег Гонтаренко

"Молодий хлопець", - каже Олег і зізнається, що впізнав би його.

24-річний Максим Хорунжий каже, що Олега рятувала ціла команда людей, але знайшов його саме він.

"Побачивши, шо людина з інвалідністю, а винести на ношах було майже неможливо, то я прийняв рішення взяти на руки, стати ланцюжком із трьох осіб, і передати через вікно", - каже Максим.

Максим Хорунжий

Рятувальник каже, що того дня він працював 36 годин. Свою квартиру Олег поки що бачив тільки на відео - вона не лише поруйнована, але спалена та залита водою. Машина - єдиний можливий для нього спосіб пересування стояла під будинком і її тепер теж немає. З квартири йому принесли барсетку, трохи одягу і, що дуже важливе, ортопедичні черевики - їх чоловікові роблять на замовлення

Олег посміхається, навіть коли говорить про те, що втратив геть усе, але дуже розчулюється, коли дякує своєму рятівникові.

Максим цю подяку вперше почує у нас в ефірі. Цей епізод зі свого життя називає звичайною роботою і каже - це не він, це вони всі, гуртом.

Місце ракетного удару

Історія порятунку кота

Не всіх тварин розбитого будинку вдалося врятувати чи знайти. Спецоперація з порятунку тварин розгорнулося на 9 поверсі.

Людмила та її чоловік Володимир відразу навіть не усвідомили - що сталося. Після обстрілів їхню кицьку Мішу впіймати вдалося, але Тоша втік. У квартиру на порятунок прийшли троє поліцейських полку спеціального призначення.

Поліцейський з котом

Господарі йти з хати без кота відмовлялися, але поліцейські переконали - Тошу впіймають. Ігор Березанський - той самий поліцейський, який ніс в рушнику кота.

"Я його спіймав і спустився вниз, де чекав на господиню", - каже поліцейський.

Ігор Березанський

Ігор Березанський вже коли повернувся додому - дізнався, що став зіркою соцмереж. Поліцейські кажуть - тут важливо було врятувати кожне життя

Власники котів дякують поліцейським та кажуть, що з тваринами все добре, хоч вони все ще перелякані.

Кіт

"Це лише дві історії порятунку з вулиці Кудряшова. Але є ще одна - яка об'єднує велику кількість людей. Людей, імена яких ми можливо і не дізнаємося. Тих хто просто прийшов допомогти. Приносив речі, розбирав завали, прибирав території. Люди які ставали ланцюгом і на морозі передавали один одному шматки цегли, бетону, залишки дерев - усе що колись було затишним двором та будинком. Себе вони назвали мурашником. Але насправді це велика потужна сила - сила людей, яка дозволяє нам вірити, що ми усе витримаємо і вистоїмо", - каже Наталія Нагорна.

Нагадаємо, що над ранок 2 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вночі росіяни атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети.

У Києві горіли багатоповерхівки та авто, є багато потерпілих. Унаслідок атаки по столиці загинули двоє людей, а кількість потерпілих збільшилася до майже пів сотні.

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