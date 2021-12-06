Поліцейському, який скоїв смертельну ДТП у передмісті Києва, оголосили про підозру: відео

Поліцейському, який скоїв смертельну ДТП у передмісті Києва, оголосили про підозру: відео

Зараз 32-річний капітан поліції з Вишгорода - під вартою.

Полійцеському, який скоїв смертельну ДТП у передмісті столиці, оголосили про підозру. Зараз 32-річний капітан поліції з Вишгорода - під вартою. Йому мають обрати запобіжний захід.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 6 грудня.

Камери спостереження зафіксували, як правоохоронець на власній авітвці таранить попутну "Таврію". Від удару її зім'яло та розірвало навпіл. 23-річний пасажир загинув на місці. Водія і пасажирку ЗАЗу – ушпиталили. Від отриманих травм дівчина померла в лікарні.

Полісмена з іномарки – одразу доправили до медзакладу для тестування на алкоголь. Після чого - затримали. Справою займається ДБР. В поліції Київщини повідомили, що проводять службове розслідування.

"Працівник поліції затриманий, він фактично перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а ми чекаємо результатів експертиз, щоб пересвідчитися, чи був він у стані алкогольного сп’яніння… Якщо буде доведено, що він був у стані алкогольного сп’яніння і спричинив таку ДТП, то йому загрожуватиме до 12 років позбавлення волі", - кажуть у поліції Київської області.

Поліцейському, який влаштував смертельну ДТП у Києві, оголосили про підозру | Новини України

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