Поліція назвала попередню причину вибуху на будмайданчику у Харкові, де постраждали двоє людей

Поліція назвала попередню причину вибуху на будмайданчику у Харкові, де постраждали двоє людей

Лікарі ж рятують двох постраждалих від важких опіків.

В потужному вибуху на Харківщині двоє людей зазнали травм. Рвонуло на світанку на узбіччі траси біля селища Коротич. Попередньо відомо, вибух стався у будівельному вагончику охорони, в якому на той час було двоє працівників - 43 і 64 роки.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Відомо, що вони охороняли ділянку, на якій згодом планують розпочати будівництво. Попередньо вже відомо, що вибух стався через газовий балон. Постраждалих чоловіків забрали до харківської лікарні, їхній стан медики називаються тяжким. В одного обпечено половина тіла, а в іншого - 60 відсотків.

«Бригади прибули досить швидко, тому ще не встиг розвинутися шок. А потім були проведені протишокові заходи. Опіки обличчя, рук та ніг. Зі слів постраждалих, там був витік газу з балону. Коли запалили сірника, пролунав вибух», - зазначають медики.

У поліції кажуть, за допомогою 5-літрового газового балону чоловіки готували собі їжу. Сама ємність неушкоджена, тож слідчі вважають дуже ймовірним, що таки балон був негерметичний, газ виходив, і у вагончику накопичилась небезпечна його концентрація. Сюди приїжджали і рятувальники, але їхня допомога не знадобилась, адже обійшлося без пожежі.

Нині поліція проводить перевірку за фактом вибуху. Кримінальне провадження ще не відкрили.