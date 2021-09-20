Поліція оприлюднила результати досліджень водія, який влетів у весілля у Мелітополі

Поліція оприлюднила результати досліджень водія, який влетів у весілля у Мелітополі

Молодик, якого побив розлючений натовп, був тверезим.

У поліції оприлюднили результати аналізу водія, який влетів у гостей весілля у Мелітополі. Зазначається, що молодий чоловік був тверезим.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Сталося все біля ресторану, де проти ночі гуляли одразу два весілля. 23-річний чоловік не впорався із кермуванням і на швидкості увігнався у гостей, що вийшли на вулицю. Трьох людей, зокрема, й маму нареченої, із численними травмами, шпиталізували.

Тим часом люди відгамселили водія та його пасажира, які намагалися утекти від розлюченого натовпу.

Поліція затримала автомобіліста та забрала на огляд. Попередньо, за кермом він був тверезим.

Новини України: оприлюднили результати аналізу водія, який влетів у гостей весілля в Мелітополі

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