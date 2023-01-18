Поліція прокоментувала версії із падінням гвинтокрила у Броварах

У Броварах Київської області після авіакатастрофи зранку 18 січня на місці працюють представники СБУ, ДБР, Нацполіції.

Про це повідомили ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.

За словами правоохоронців, наразі ані підтвердження, ані спростування версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів, немає. Якщо на це будуть підстави, то СБУ буде розслідувати цю справу за відповідним кримінальним провадженням.

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"На місці працюють представники СБУ, ДБР, Нацполіції. Якщо будуть причини вважати, що це теракт або замах на державних діячів, то падіння гвинтокрила буде розслідувати СБУ. Поки ні підтвердження, ні спростування цієї версії немає", - повідомили нам джерела в правоохоронних органах, коментуючи падіння гелікоптера.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Голова ОВА повідомив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Інформацію про падіння літального апарату підтвердили в Офісі президента.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок падіння гвинтокрила 18 січня загинуло керівництво МВС.

Станом на 10.30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Повідомляється про 29 поранених, серед яких — 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

У Мережі опублікували перші фото з місця падіння літального апарату.

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