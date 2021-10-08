Поліція провела слідчі дії в ресторані, де вечеряв померлий депутат, і вилучила відео з камер

Поліція провела слідчі дії в ресторані, де вечеряв померлий депутат, і вилучила відео з камер

Власник закладу каже, що депутат і раніше у них бував.

Зараз у ресторані східної та європейської кухні у Печерському районі столиці, де відпочивав Поляков, проводять слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують як минали останні години життя депутата.

Про це зазначає з місця кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Поліція також вилучила із закладу записи із камер спостереження, щоб точно побачити, коли саме депутат був у закладі і як проходив час.

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Власник закладу каже, що депутат був завсідником його ресторану. Бачив його тут не один раз. Того вечора, запевняє, чоловік замовив їжу, а от чи був алкоголь, не може сказати. А персонал із вчорашньої зміни сьогодні вже не на роботі.

Разом із тим поліції стало відомо, що того вечора Поляков відпочивав у ресторані разом з помічником депутатки, з якою жив, Анни Скороход – Русланом Джамбулатовим.

Нагадаємо, що поліція озвучила попередні версії смерті народного депутата Антона Полякова - хронічне захворювання або отруєння.

Його тіло поліція виявила вночі, в салоні таксі, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху. Поляков був у непритомному стані. Поки чекали на швидку, патрульні намагалися його реанімувати, але він так і не прийшов до тями. Цінні речі були на місці, а на тілі не виявили жодних ознак насильства.

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Допит водія таксі досі триває. Розтин показав, що причина смерті Полякова - гостра коронарна недостатність та ішемічна хвороба серця. До того ж, у його крові виявили одну проміле алкоголю.

Руслан Джамбулатов, з яким депутат відпочивав перед смертю, на допиті розповів, що після ресторану, вони їздили містом, а згодом він висадив Полякова з автівки і той зловив попутнє таксі.

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Від місця, де таксист підібрав депутата, до місця, де автівку з непритомним Поляковим зупинила поліція, порожнім нічним містом їхати щонайбільше одну хвилину.

Наразі правоохоронці схиляються до того, що смерть була природною. Однак ще чекають результатів судово-медичної та токсикологічної експертиз, які покажуть, чи були в організмі депутата отруйні речовини. «Ми не можемо казати, що це була на 100 % природна смерть, або отруєння невідомою особою, як я вже казав. Але більше схиляємося – до того, що це природня смерть», - заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

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