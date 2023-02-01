Поліція проводить обшуки у молодиків, які організовували у Києві "п’яні вечірки": що відомо

У Києві правоохоронці проводять обшуки в організаторів так званих "п’яних вечірок", на яких дівчат могли "накачувати" алкоголем та домагалися їх.

Про це у коментарі ТСН.ua розповіли джерела в Нацполіції.

"Щодо цих фігурантів відпрацьовується декілька адрес, проводяться обшуки. Одна з таких адрес – у Києві, поліцейські проводять слідчі дії. У фігурантів вже є адвокати, поки вирішується те, хто буде затриманий, хто буде проходити як свідок. Також з'ясовується роль дівчини, яка є на фото, оприлюдненому в офіційній інформації ГУНП в місті Києві.

Крім цього, встановлюється кількість потерпілих дівчат та за яких обставин вони перебували разом фігурантами – чи самі приходили, чи потрапляли іншим шляхом. Але вже відомо, що до цього випадку причетні декілька хлопців, не виключено, що багато", - повідомили нам джерела в Нацполіції.

Своєю чергою, сьогодні з'явилась неофіційна інформація, що причетні до гучного випадку хлопці свого часу приїхали з Івано-Франківська до Києва у бізнесових справах, а зніманнями скандального контенту для соцмереж займались вже не вперше.

У Києві хлопці влаштовували "п’яні вечірки" та знущалися з дівчат: що відомо

У середу, 1 лютого, поліція прийшла з обшуками до підозрюваних в організації так званих "п’яних вечірок", на яких нібито домагались до дівчат. Інформація набула широкого розголосу у Мережі напередодні. Зазначається, що група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголонеми, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео – зливали в соцмережу.

За інформацією видання GALKA.IF.UA, молодики певний час жили в Івано-Франківську, один з них начебто з Бурштина. У Франківську, як пише ЗМІ, вони відкривали доставку суші та займалися продажем одягу. Нещодавно переїхали до Києва.

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