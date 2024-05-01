Поліція розігнала протестувальників: у Грузії мітингують проти скандального закону про "іноагентів"

У Грузії поліція вдалася до розгону мітингувальників. Протести проти скандального закону про іноземних агентів загострилися. Поки парламент країни розглядає документ, на вулиці виходять тисячі невдоволених.

Останні подробиці про грузинський протест - збирала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

У Грузії люди виходять на простести проти скандального закону. У натовпі не лише активісти, а й колишні чиновники - як-от, ексміністерка оборони країни.

"Я не пам’ятаю, щоб за останні 34 роки було стільки ентузіазму та енергії, щоб люди були настільки об’єднані ідеєю свободи та Європи. Проблема в тому, що уряд просто затягує неминуче, але зрештою люди повернуться додому з перемогою", - каже Тіна Хідашелі.

Протести у Грузії

Скандальний закон про іноземних агентів грузинська влада намагається провести через парламент вже вдруге - минулоріч політики відступили од своїх планів після масштабних протестів. Згодом же - документ повернули на розгляд, просто змінивши формулювання.

Експерти кажуть - проєкт повторює аналогічний російський закон про іноземних агентів, який Москва ухвалила ще у 2012-му. Грузинська версія закону пропонує неурядовим організаціям і ЗМІ, які мають більше 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організації, що проводять інтереси іноземної сили. Москва використала це як привід для придушення інакомислення. Тож Тбілісі, яке прагне приєднатися до Євросоюзу, на Заході вже попередили - такий закон завадить євроінтеграції.

Мирний протест таки переріс у сутички з поліцією. Щойно демонстранти заблокували вихід із парламенту - їх почали розганяти. Застосовували сльозогінний газ та водомет. Витісняли од парламенту і з головного проспекту Руставелі. Поліція запевняє, наче демонстранти не підкорювалися її вимогам - тому застосували силу.

Президентка країни різко засудила дії поліції - застосування сили назвала непропорційним та неспровокованим. Проєвропейська лідерка Саломе Зурабішвілі також не підтримує скандальний закон - і вже обіцяла його ветувати у разі ухвалення. Нині документ розглядають у другому читанні - вдень парламент повернеться до розгляду. Тим часом, на головний проспект Тбілісі повернулися мітингувальники, які також обіцяють не здаватися.

У Грузії протестують проти скандального закону

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Нагадаємо, у ніч проти середи грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів".

На акції протесту силовики побили очільника найбільшої опозиційної партії країни "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі та лідера політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі.

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