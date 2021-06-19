Поліція розслідує вбивство 15-річної дівчини, тіло якої знайшли за покинутим підприємством у Нікополі: деталі

Наразі офіційно підозрюваних поки немає.

У Нікополі на Дніпропетровщині знайшли мертвою 15-річну дівчинку, яка 14 червня не повернулася додому. П'ять днів її шукали поліцейські, військові, нацгвардійці та волонтери. Сьогодні до тіла привів службовий пес.

Про це йдеться 19 червня в сюжеті ТСН.19:30.

Наразі остаточної відповіді на запитання, як і коли загинула дівчинка немає. У поліції кажуть, що експертизи, які мають це з'ясувати, ще тривають. Але уже відомо, що на тілі дитини виявили сліди насильницької смерті.

15 річну Анастасію Карнаух шукали п'ять днів. До поліції із заявою про зникнення дитини звернулася матір. За словами жінки, дівчинка напередодні увечері пішла гуляти і не повернулася. До пошуків залучили усі наявні сили - військових, надзвичайників, поліцейських. Долучилися також місцеві волонтери. Місто розділили на сектори, які були закріплені за окремими групами.

"До складу цих груп будуть входити поліцейські національної гвардії, активісти, громадськість та поліцейські кінологічного центру. Загальна кількість поліцейських Нікопольського районного управління поліції та додаткових сил становить 250-270 людей особового складу", - повідомив заступник начальника Нікопольського управління поліції Роман Яровий.

У ході пошуків оглядали вокзали, парки й закинуті будівлі. Залучили навіть аеророзвідку. І сьогодні у промисловому районі за покинутим підприємством і знайшли тіло Насті. До нього привів службовий собака. Зараз там працюють слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства. Відомо, що під час пошуків опитували усіх знайомих дівчинки, щоб відтворити події вечора 14 червня, коли вона не повернулася додому. Наразі офіційно підозрюваних поки немає, повідомили в поліції.

Новини України: у Дніпропетровській області знайшли тіло дівчинки, яка зникла 5 днів тому

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