Поліція відрила кримінальне провадження через раптову смерть чоловіка у фітнес-центрі в Києві

Ані в поліції, ані в фітнес-клубі коментарів до висновків експертизи коментарів не дають.
В одному зі столичних фітнес-центрів просто під час тренування помер відвідувач.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Подія сталася в ТРЦ в Подільському районі. Відомо, що 41-річний чоловік саме був на біговий доріжці, як раптово впав і знепритомнів. Один із відвідувачів кинувся йому допомагати до приїзду швидкої, яка прибула за 20 хвилин.
Медики швидкої впродовж години намагалися реанімувати чоловіка, але все ж констатували смерть.
Поліція відрила кримінальне провадження за пунктом «умисне вбивство», саме таке розслідування проводиться у разі раптової смерті. Ані в поліції, ані в фітнес-клубі коментарів до висновків експертизи коментарів не дають.