Поліція відрила кримінальне провадження через раптову смерть чоловіка у фітнес-центрі в Києві

Ані в поліції, ані в фітнес-клубі коментарів до висновків експертизи коментарів не дають.

В одному зі столичних фітнес-центрів просто під час тренування помер відвідувач.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Подія сталася в ТРЦ в Подільському районі. Відомо, що 41-річний чоловік саме був на біговий доріжці, як раптово впав і знепритомнів. Один із відвідувачів кинувся йому допомагати до приїзду швидкої, яка прибула за 20 хвилин.

Медики швидкої впродовж години намагалися реанімувати чоловіка, але все ж констатували смерть.

Поліція відрила кримінальне провадження за пунктом «умисне вбивство», саме таке розслідування проводиться у разі раптової смерті. Ані в поліції, ані в фітнес-клубі коментарів до висновків експертизи коментарів не дають.

Новини України: що насправді сталося в столичному фітнес-центрі і чому там помер чоловік

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