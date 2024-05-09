Поліція зможе забирати права без суду: яке нововведення очікує українських водіїв

В Україні планують забирати водійські посвідчення у автомобілістів без суду? У поліції запропонували новинку, яку підгледіли в Європі. Мова йде про нову систему штрафів, до якої мають бути готові всі українці.

Як виглядатиме нова система штрафів, які “бали” хочуть ввести у поліції, за що їх нараховуватимуть і скільки набраних балів дорівнюватиме позбавленню прав? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Новина для водіїв

У МВС України зробили важливу заяву. В коментарі виданню Today.ua заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький вперше розповів, які новинки хотіли б ввести українські правоохоронці. Якщо втілити в життя нову систему, вона може змінити ситуацію на дорогах докорінно. У МВС планують, що у майбутньому в Україні на законодавчому рівні запровадять штрафні бали для водіїв.



“У МВС планують, що у майбутньому в Україні на законодавчому рівні запровадять штрафні бали для водіїв. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, потрібно на законодавчому рівні запровадити окрему відповідальність для водіїв за систематичне порушення правил дорожнього руху. Йдеться про штрафні бали. Коли повернуться до розгляду цього питання - Білошицький не уточнив. Він тільки сказав, що сподівається, що це питання знову почнуть розглядати”, — пише видання Today.ua.

Порушив — отримав бал?

Тож цілком можливо, що систему введуть зовсім скоро, бо відповідний законопроєкт уже є в Раді. Давайте з ним швиденько ознайомимося. На початку 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №6502. Він якраз і передбачає запровадження системи штрафних балів для водіїв. Працює просто: порушив — отримав бал. І ось тут найцікавіше для хронічних порушників. Якщо автомобіліст отримав більше 12 “очок” за один рік, то він автоматично позбавляється водійського посвідчення — без суду і пустих балачок.

“Автори законопроєкту №6502 пропонують, що якщо водій протягом року збере понад 12 штрафних балів, то його потрібно позбавляти водійського посвідчення без суду, а якщо водійське посвідчення видано вперше менш ніж один рік тому — то при отриманні 8 штрафних балів протягом року.

Так, за непристебнутий ремінь безпеки та за перевезення дітей без автокрісла хочуть нараховувати 1 штрафний бал. За керування несправним ТЗ, перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на червоний сигнал світлофора — 2 бали.

3 бали — за порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним ТЗ, який використовується для перевезення пасажирів”, — пишуть в Today.ua.

Чому не голосують?

Саме це пропонували депутати. Але через повномасштабне вторгнення в Україну росіян нардепи забкли про цей законопроєкт. Він досі перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Але ж про нього згадали у поліції і це точно не просто так.

Це ж було вже ж…

Нова система, та не зовсім. Може хто забув, але щось подібне вже працювало на українських дорогах, але не довго і не дуже ефективно, тому більшість водіїв про неї навіть не дізналась. Працювала вона так само як “нова”, але рахували бали там трохи інакше.

Отож, протягом 2015-2020 років кожен український водій на початку року отримував 150 балів, які “витрачались” під час порушень ПДР, наприклад, коли той перевищив швидкість, і це зафіксувала камера. Коли його ліміт закінчувався, водій був змушений платити грошові штрафи.

У 2020 році цю норму скасував Володимир Зеленський, адже система не працювала через недостатню реалізацію. І справді, камер тоді було менше, особливо у містах-“немільйонниках”. Тепер ситуація дещо змінилась і наші міста стали більш технологічними, а поліція — більш пильною.

Сама ж ініціатива — не українське ноу хау, а реальність для багатьох європейців. Подібна система балів працює у Німеччині. Максимально допустима їхні кількість — вісім. Після перевищення ліміту водійське посвідчення вилучається щонайменше на пів року, а водій обовʼязково проходить медико-психологічний тест.

Є штрафні бали також в Ірландії та навіть в Польщі. В усіх трьох країнах ця система працює паралельно з грошовими штрафами. Наскільки це ефективно? Ну, дивлячись від чого відштовхуватися і що рахувати. На загальну безпеку руху це впливає незначно, адже в Німеччині, Ірландії та Польщі вони зовсім різні. Але, як показує практика цих країн — жорсткіші правила і розумні рішення у поєднанні зі зручною та якісною інфраструктурою таки роблять дива. Загалом у ЄС безпека на дорогах в середньому на дуже високому рівні.



Але українським водіям вже точно до жорстких правил ПДР звикнути буде легко, адже ми вже більше двох років живемо в умовах воєнного стану. А це передбачає блокпости на дорогах і на трасах, особливо на сході та півдні країни, та навіть при в’їзді до столиці. Подібні перевірки вже стали нормою для українців.

Є й інше нововедення, яке, на жаль, вже точно виконують не всі. 21 березня 2022 року українським водіям заборонили користуватися такою звичною для багатьох автомобілістів річчю, як відеореєстратор. Все для того щоб унеможливити, бодай і випадкову, але зйомку важливих об’єктів ЗСУ в містах, блокпостів, підприємств і урядових будівель тощо.

І як можна було забути про комендантську годину? Тепер вночі на вулицях в Україні не вирує нічне життя і не чутно звуків моторів. Лише дуже поодиноких, які мають спеціальний дозвіл.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поліція зможе ЗАБИРАТИ ПРАВА без суду?! Яке нововведення чекає на українських водіїв?

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