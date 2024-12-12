Поліції дозволять відкривати посилки без дозволу адресата: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Законодавча ініціатива спрямована про тих, хто пересилає поштою заборонені речі, але під загрозою опинилась приватність відправлень усіх українців.

Українські законодавці написали новий законопроєкт, який, у разі його ухвалення, поставить приватність поштових відправлень під загрозу. Що зможуть перевіряти без вашого відома і чому – в ексклюзиві ТСН.ua.

Приватність поштових відправлень під загрозою

Уявімо, ви замовили "прикольчик для друзів", чи білизну, чи ще щось інтимне, що зазвичай залишається за лаштунками приватного життя або становить комерційну чи юридичну таємницю. І тут… посилку відкривають без вашого відома. Як би ви відреагували?

Подібні ситуації можуть стати нашою реальністю, бо у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт, який у випадку його що ухвалення, дозволить правоохоронцям відкривати будь-які поштові відправлення навіть без відома одержувача чи відправника.

Законопроєкт №12294 був зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня. Його автори – група народних депутатів України фракції "Слуга народу". Вони пропонують надати правоохоронним органам право відкривати та вилучати будь-які відправлення громадян у поштових відділеннях. Ба більше, при цьому буде дозволено не тільки не інформувати одержувача про втручання, а й заборонити співробітникам поштового оператора розголошувати інформацію про такі дії.

Що пишуть у законопроєкті

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, щоб привести окремі його положення у відповідність із законом "Про поштовий зв’язок". Зокрема у ст. 258 КПКУ, що регулює втручання у приватне спілкування, пропонують розширити та конкретизувати поняття "кореспонденції", яку правоохоронці можуть арештовувати, оглядати чи конфісковувати на об’єктах поштового зв’язку.

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З іншого боку, таке рішення має і позитив, бо значно закрутить гайки, наприклад, тим, хто у поштових відправленнях намагається переправляти заборонені речі. Власне це і стане фокусом роботи нового закону.

В цілому законопроєкт передбачає надання поліції доступу до:

листів;

поштових карток;

дрібних пакетів;

мішків "М";

адресних поштових розсилок;

відправлень для сліпих;

посилок;

відправлень EMS та інших матеріальних носіїв передавання інформації.

За яких умов можуть відкривати посилки

Водночас у законопроєкті зазначені умови, за яких співробітники поштових операторів зобов'язані надавати поліції доступ до листів та посилок. Без відома одержувача відкривати посилки зможуть лише на підставі судового рішення, яке ухвалюватиметься у виняткових випадках. Підставою для такого рішення суду можуть бути вагомі підозри, що відправлення містить предмети, речовини, документи або інформацію, важливу для досудового розслідування кримінальної справи.

Якщо такі підозри підтвердяться, правоохоронці зможуть конфіскувати відправлення, зняти копії, взяти зразки для експертизи чи замінити на безпечні аналоги. В разі необхідності простежити подальший шлях відправлення, на нього можуть нанести спеціальне маркування або обладнати технічними засобами стеження. В разі, коли відправлення не містить важливої для слідства інформації, його вручать одержувачу після складання відповідного протоколу.

Також законопроєкт зобов'язує працівників поштових відділень забезпечувати необхідні умови для проведення огляду відправлень та забороняє розголошувати інформацію про слідчі дії.

Варто зазначити, що наразі це лише законопроєкт, за нього мають спершу проголосувати народні депутати, а згодом підписати Президент.

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