Поліцію перевели на посилений режим: Монастирський пояснив, що це означає

Поліцію перевели на посилений режим: Монастирський пояснив, що це означає

За словами міністра, посиленою буде охорона об'єктів критичної інфраструктури.

300 тисяч співробітників МВС, які відповідають за безпеку в державі, працюють і будуть працювати.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" в понеділок, 14 лютого.

"Я і моя сім'я залишаються в Україні. Завтра діти йдуть до школи, дружина йде на роботу. Так само усі . Щодо посиленого варіанту несення служби. Посиленою буде охорона об'єктів критичної інфраструктури. Це є нормальна практика, якщо надходить така інформація", - зазначив він.

За словами міністра, буде більша присутність поліції на вулицях. Будуть більше зупиняти і перевіряти автомобілі.

"Я прошу водіїв з розумінням поставитися саме до цього. Але жодних обмежень конституційних прав, зокрема права на мітинги, не буде. Такі обмеження запроваджуються лише у разі запровадження воєнного стану. Поки що про це мова не йде. І я переконаний, що об'єднавшись, ми всі зможемо пройти цей непростий час", - резюмував він.

Монастирський розповів про посилений варіант несення служби силовиками і які обмеження можуть бути

Нагадаємо:

На тлі агресивних дій з боку Російської Федерації міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що в МВС не допустять жодних сепаратистських проявів.

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