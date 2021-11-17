Поліцію повідомили про смерть 5 жінок у будинку для літніх у Дніпрі лише за кілька годин після виявлення тіл

Поліцію повідомили про смерть 5 жінок у будинку для літніх у Дніпрі лише за кілька годин після виявлення тіл

Ані пожежної сигналізації, ані дотримання правил безпеки – порушення правоохоронці вже зафіксували.

Уже двоє затриманих після пожежі в приватному будинку для літніх людей у Дніпрі, де вчаділи 5 жінок. Окрім адміністраторки, чекає на підозру ще й няня-санітарка, що відповідала за кімнату, де мешкали загиблі жінки.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Обгорілі ліжка та ціпки на підлозі - п’ятеро жінок, що жили в одній кімнаті, врятуватися не змогли. Двері в приміщенні, де їх тримали, були щільно зачинені. А відкрити їх можна було лише ззовні.

«Кондиціонер, який там працював, він був підключений через два подовжувача. В проводці, яка там ймовірно, трапилося таке перенавантаження. І оцей подовжувач, він почав тліти, почав капати пластмасою на матрац, і від цього трапилася ця трагедія», - заявляє начальник ГУ ДСНС Дніпропетровської області Андрій Кульбач.

Про пожежу у сусідніх приміщеннях навіть не здогадувалися, адже кімната, де трапилася трагедія, була щільно замкнена, матрац тлів і згас врешті сам, пояснюють рятувальники. Жінок вже без ознак життя знайшла адміністраторка приватного будинку для літніх людей зранку. Та до поліції повідомили лише за кілька годин, кажуть правоохоронці.

«Наміру ні в кого, я думаю, не було – вбити п’ять осіб, але недотримання своїх функціональних обов'язків призвело до таких тяжких наслідків», - каже заступник начальника слідчого управління поліції Дніпропетровщини Андрій Мельниченко.

Ані пожежної сигналізації, ані дотримання правил безпеки – порушення правоохоронці вже зафіксували. Чекають на результати експертиз. Водночас вже відомо, підприємиця просто орендувала приватний будинок.

«Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад, на жаль, нічого невідомо», - запевняє керівниця управління соціального захисту Дніпра Ірина Максименко.

За перебування в закладі, який почав роботу влітку, брали щонайменше десять тисяч гривень на місяць. Обіцяли цілодобовий догляд. На момент трагедії тут було тридцять пожильців. «Були оглянуті медичними працівниками. В лікарню нікого не направили», - розповідає регіональна представниця уповноваженого з прав людини Тетяна Кокшарова.

Зараз мешканців тут немає - когось доправили до інших приватних закладів, когось забрали родичі.

Представники уповноваженого з прав людини кажуть: заклад не перевіряли, проте мали скаргу на цю ж підприємицю щодо іншого будинку для літніх людей.

Нині ж поліція відкрила провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Винним загрожує до 8 років ув’язнення.

Читайте також:

Заходили тільки поліцейські і рятувальники: під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові обікрали студентів-іноземців

Може викликати анафілактичний шок: у Полтавській області попередили про появу небезпечної іграшки

У Канаді розмитий дощами ґрунт зсунувся на автомобілі: одна жінка загинула, кілька людей - зникли безвісти

Новини Дніпра: двох людей затримали через пожежу в приватному будинку для літніх людей