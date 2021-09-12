Полігон двох диктаторів: чи загрожує Україні російське вторгнення вже й з Білорусі

Полігон двох диктаторів: чи загрожує Україні російське вторгнення вже й з Білорусі

У Білорусі розпочинаються масштабні військові навчання, до яких уперше доєдналися і бойовики з Донбасу.

Польща оголосила надзвичайний стан. На всіх натівських картах загорілась червона пляма. І ця пляма наблизилась до українських кордонів. 10 вересня Росія послала сотні тисяч військових, десятки літаків, вертольотів, сотні танків, гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів на територію Білорусі.

Про це 12 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Здається, відбувся аншлюс. Президент Росії Володимир Путін і невизнаний цивілізованим світом президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорювали союзну державу і погодили всі 28 пунктів злиття. І бацька обговорював їх, знаючи, що Білорусь уже майже повністю – під російським військовим чоботом. І все це називається "Захід-2021".

Поки Москва і Мінськ домовляються про спільний ринок газу, нафти і електрики, цікавить, чи треба Україні, як і Польщі, вводити надзвичайний стан? Який зв'язок між цими навчаннями і новою хвилею вбичого заліза, яке засипає українську територію на Донбасі, не розбираючи - мирний будинок чи військовий бліндаж?

Свіже повідомлення зі сходу – двоє загиблих українських військовослужбовців. Один з них - Олексій Куленко. Дев’ятеро поранених осколками. Лише 11 вересня окупанти 14 разів стріляли по українських позиціях. По кількох селах одночасно гатили важкою артилерією.

На світанку 11 вересня російські терористи атакували Нью-Йорк. Саме Нью-Йорком називається зараз Новгородське - містечко на Донеччині, якому нещодавно повернули історичну назву. Мінометний вогонь по українському Нью-Йорку окупанти відкрили чітко в день 20-ї річниці найбільшого теракту в історії. То що це, як не потворний цинічний символізм?

Але чи є зв’язок між війною на нашому Сході і Заходом? Точніше, "Западом-2021". Під такою назвою стартували російсько-білоруські навчання небаченого масштабу: 200 тисяч солдатів, 80 літаків та гелікоптерів, 760 бойових машин. Це більше, ніж армії деяких європейських країн разом узятих. І все це навколо українських кордонів.

Сценарій навчань не конкретизує противника, але всі розуміють - росіяни та білоруси готуються воювати проти НАТО.

"Навчання "Захід-21"… Їх проведення логічно, коли НАТО нарощує свою присутність біля кордонів Союзної Держави", - сказав Путін.

Деталі іноді говорять більше, ніж слова. Спільна пресконференція Путіна і Лукашенка напередодні відкриття навчань. На трибуні Путіна — герб Росії. Перед Лукашенком білоруського герба немає. Начебто, державний символ білорусам відтепер не потрібен.

"Ви говорите, що буде, якщо Білорусь буде поглинена Росією. Вона вже поглинена. Тепер уже зрозуміло, що Лукашенко, президент Білорусі, після його останньої заяви вже не президент. Він повністю працює на Путіна. У нього немає ніякої влади. Він просто голова колгоспу, який виконує рішення партії, яка сидить сьогодні в Москві, в Кремлі"", - заявив колишній очільник військової місії НАТО в Росії, експредставник НАТО в Москві Гаррі Табах.

Збройні сили Білорусі поступово переходять під управління Кремля. Очільник українського війська наводить докази початку злиття армії союзної держави.

"Можу констатувати, що заступили на спільне чергування протиповітряні групи, зокрема, і авіаційна група. В нас додається ще тисяча кілометрів державного кордону, який представляє дуже й дуже велику небезпеку", - сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Це означає, що Україна в облозі. Нас можуть атакувати зі сходу, з півдня, а відтепер і з півночі та північного заходу. Вздовж усього небезпечного периметру, від сходу до заходу, з бетонних боксів на полігони вивели головну ударну силу, яка має зупинити ворога на землі.

Відлуння аншлюсу Росії та Білорусі: російська артилерія тренується на Донбасі

"Танки це основна ударна сила Збройних Сил України. Вони складають основний наш резерв в разі загострення", - пояснив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Втім, сучасну війну самими танками не виграти. Перемогу створюють нові технології. Противник на цих навчаннях вперше застосовує бойових роботів.

"Спільну протидію викликам і загрозам лише нарощуватимемо", - зазначив Лукашенко.

"Спільна протидія" має і прихований сенс. Вперше, за даними української розвідки, у навчаннях "Запад" задіяні так звані "ДНР" та "ЛНР".

Попри те, що основна частина маневрів відбувається на території Білорусі, на Донбасі українські бійці на собі відчувають зростання російських амбіцій та апетитів. Зазвичай будь-які зовнішньополітичні кроки Росії голосно анонсує артилерія проросійських бойовиків. Не стали виключенням і навчання "Запад-2021". Але цього разу ворожі артилеристи проявляють якусь небачену активність. У прифронтових селах люди знову почали ховатися у підвалах.

Навчання — зручний привід завезти свіжі боєприпаси на окуповану територію. А також перетворити українську землю на тир для тренувань кремлівських найманців і регулярної російської армії.

"Під час цих навчань вони можуть проводити ці навчання в Ростовській області, в Білорусі, вони можуть також сюди заїхати і стріляти", - зазначив український військовослужбовець.

Це ж дуже спокусливо - відпрацювати навчальні завдання по реальних цілях, по будівлях або по живих людях. Марія Ярошенко з Верхньоторецького - одна з таких живих мішеней. Поруч з її будинком впало кілька десятків снарядів. А в неї влучив лише осколок, який на щастя, застряг в одязі.

Саме для того, щоб захистити своїх, Україна від 22 вересня на всіх основних військових полігонах розпочинає стратегічні навчання "Об'єднані зусилля-2021". Техніку країн НАТО, які беруть участь у цих масштабних навчаннях, уже чекають в Україні. Військові не приховують, що "Об'єднані зусилля" - запобіжник агресії у разі, якщо після навчань "Запад-21" дві армії, російська та білоруська, перетворяться на одну.

Росія і надалі стискатиме кільце навколо України, вважає колишній представник НАТО в Москві.

"Я думаю, Росія ніколи не зміниться. І ніколи не залишить вас у спокої", - каже колишній представник НАТО в Москві Гаррі Табах.

Можливо, саме тому на нульовому рубежі так бачать перемогу у війні:

"На мою думку, може, це буде смішно, поки ми не піднімемо український прапор над Кремлем", - говорить боєць на передовій.

Звучить наївно. Але що ближче насувається російська зброя, то більше в Україні людей, які саме так уявляють собі національну ідею.

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