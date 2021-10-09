Поліомієліт потрапив у Рівненську область із закордону: в регіоні оголосили надзвичайну ситуацію

Встановлюють з ким спілкувалася сім’я на Закарпатті, де нещодавно була на відпочинку.

Надзвичайну ситуацію через спалах поліомієліту оголосили в Рівненській області.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Анна Махно.

Відтепер в області вакцинуватимуть від цієї недуги, незалежно чи були раніше щеплені, усіх дітей до 5 років. Саме у такому віці поліомієліт вражає найсильніше. «Нам важливо в короткі терміни зробити всі заходи, аби не допустити поширення захворювання на території області. Зокрема, впродовж 14 днів провести невідкладний «нульовий» тур вакцинації і три наступні раунди щеплення впродовж 90 днів. Мова йде про дітей віком до 5 років. Невакцинованих - до навчання не допускатимемо. Наша мета – захистити дітей від інфікування» - повідомив голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль.

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Так вирішили на спеціальній комісії, яка працює в регіоні. Її скликали через діагностований поліомієліт у дівчинки, якій рік і чотири місяці.

У дитини стався параліч, вона не ходить. Поліовірус згодом виявили ще у шістьох старших дітей цієї сім’ї. Вони почуваються здоровими, однак є носіями захворювання. Усі вони щепленими не були. Відтак тепер усі невакциновані учні, які разом з ними ходять до школи, переведені на дистанційне навчання. «Ті діти, які не будуть вакциновані, ми змушені будемо їх перевести на альтернативну форму навчання», - додав Віталій Коваль.

Нині фахівці проводять розслідування та встановлюють контактних осіб. Також взяли аналізи питної води та стоків, через які теж можна заразитися. Окрім того, встановлюють з ким спілкувалася сім’я на Закарпатті, де нещодавно була на відпочинку. Підозрюють і те, що поліомієліт був завезений з-за кордону.

«За результатами дослідження, яке було оприлюднене саме Гельсінською лабораторією, вони підтвердили, що цей вірус є аналогічним тому, який циркулює в Таджикистані і Афганістані. Тобто перша гіпотеза – це циркуляція вірусу, яка була завізна на територію України», - заявляє головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо, 6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей. Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Новини України: у шістьох дітей з однієї сім'ї виявили поліовірус

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