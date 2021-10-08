Поліомієліт: який штам циркулює в Україні та чи існує загроза епідемії

Поліомієліт: який штам циркулює в Україні та чи існує загроза епідемії

Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Ліків від поліомієліту не існує. Імунізація є єдиним захистом від недуги. Більшість хворих стають інвалідами, а близько 5-10% помирає.

Вірус поліомієліту – це хвороба брудних рук, поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Востаннє в Україні спалах поліомієліту стався шість років тому на Закарпатті - захворіло двоє дітей в одній родині. Тоді говорили про можливість епідемії і цей спалах гасили майже два роки. Цього тижня поліовірус виявили у сімох дітей однієї сім’ї з Рівненського району.

Про те, яка ситуація сьогоднішня і чи є загроза, що хвороба може поширитися - 7 жовтня в ефірі ТСН.19:30 розповіла лікарка-імунологиня, інфекціоністка, докторка медичних наук Алла Волоха.

ПОЛІОМІЄЛІТ. СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ

"Це може поширюватися за межі цієї сім'ї, в межах населеного пункта, де це виявлено, а також в населених пунктах, які знаходяться поряд", - зазначила лікарка.

За словами фахівчині, частіше це передається фекально-оральним шляхом, але й повітряно-крапельним теж може передаватися. Частіше через брудні руки, воду.

"Щеплення проводяться обов'язково всім нещепленим дітям. Минулого разу проводилась масова імунізація проти поліомієліту", - зазначила вона.

ЯК ЧАСТО РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ

Лише масова одночасна вакцинація 95% дітей живою вакциною допоможе викорінити вірус поліомієліту в Україні. Зараз вацинація - на рівні 53%.Охоплення щепленням проти поліомієліту досить низьке.

"Насправді це - календарна вакцинація. Перше щеплення проти поліомієліту діти отримують у віці 2 місяців, потім - у віці 4 місяців. Перші дві дози вони отримують інактивованою, тобто неживою вакциною. Формується гарний імунітет. І вже надалі третя доза йде в 6 місяців, четверта - в 18 місяців. В 6 років - п'ята доза. І в 14 років йде остання - шоста доза. З третьої по шосту дозу діти вже отримують живу поліомієлітну вакцину. Інколи інактивовану, якщо є протипоказання до живої поліомієлітної вакцини", - зазначила Волоха.

ДИКИЙ ШТАМ ТА АСОЦІЙОВАНИЙ З ВАКЦИНАМИ - ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ

Є дикий вірус поліомієліту, який власне становить основну загрозу, може вражати центральну нервову систему, може спричиняти паралічі, які закінчуючись смертю хворого, і саме цей вірус може швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

А є вакциноасоційований поліомієліт – він може розвинутися у нещепленої дитини, яка контактувала із дитиною, яку вакцинували оральною "живою" вакциною, оскільки вірус упродовж 60 діб може виділятися з фекаліями. Проте теоретичний ризик незначний: 1 випадок на 7-14 мільйонів

"Україна давно вільна від дикого штаму вірусу поліомієліту. Він залишився в дуже невеликій кількості країн світу. Це - Пакістан, Афганістан та кілька африканських країн", - зазначила експертка.

СИМПТОМИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Якщо це вакциноасоційований поліомієліт, то найнебезпечніше, що виникає - це паралічі, які можуть виникати і без "попередження".

"Власне, хвороба може проявлятися, як звичайний грипоподібний стан, шлунково-кишковими розладами, або катаральними симптомами, такими, як нежить. А потім, через певний час, вже можуть розвиватися ураження нервової системи. Паралічі, які абсолютно незворотні, під час ураження диким штамом вірусу поліомієліту, на щастя, можуть бути зворотніми, якщо це вакциносоційовані", - резюмувала лікарка.

Новини України: лікарка-інфекціоністка розповіла, як розпізнали поліомієліт

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