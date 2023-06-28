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"Поліські вовки" виходять на полювання із музейною гарматою на "народному Хаймарсі"

Автор
Наталія Нагорна
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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"Поліські вовки" виходять на полювання із музейною гарматою на "народному Хаймарсі"

Гармату ворог остерігається, бо ж встановили її хлопці на “народний Хаймарс”

60 батальйон територіальної оборони має гармату теж 60-го калібру, які вже 74 роки.

На Донеччині бійці воюють на зенітці, яка вдвічі старша за них. Гармату ворог остерігається, бо ж встановили її хлопці на “народний Хаймарс”, йдеться в ТСН

Їхній “Хаймарс” - старий КАМАЗ, на якому ще старіша за нього  зенітка. Але хлопці з розрахунку переконані - неважливо на чому воювати, важливо - хто воює. “Поліські вовки - нас так називають”, - кажуть бійці. 

60 батальйон територіальної оборони має гармату теж 60-го калібру, могла б працювати як протиповітряна оборона. “Можна стрельнути по літаках, але ми не будемо, бо ми не встигнемо навестись, по вертольотах можна, по “Шахідах” можна”, - розповідають бійці. 

Гарматі 74 роки -  більше аніж будь-кому з її розрахунку. Таких по всьому світові залишилося небагато, але тероборонці переконані, їм з цим озброєнням дуже пощастило. Хто хоче воювати, може знайти все", - переконані бійці.

Натомість прицільно "гасить" по ворожій піхоті, зокрема під Бахмутом. Загалом такий розрахунок має відпрацювати приблизно за сім хвилин, бо хоча гармата і стара, але на неї вороги нормально полюють. 

Гарматка стара, але все, що є - летить у ворога. Колись ця машина, переконаний командир “Волиняка”, гордо їхатиме на параді перемоги.

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Дата публікації
Перегляди
1104
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